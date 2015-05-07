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Seçimlere bir ay kala MetroPOLL'ün son anketi; işte partilerin oy dağılımı...

Ankete göre, seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP barajı aşıyor

07 Mayıs 2015 11:55

7 Haziran genel seçimleri öncesinde ‘Türkiye’nin nabzı’nı tutan MetroPOLL’ün nisan ayı araştırmasının sonuçları açıklandı.

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, AKP’nin yüzde 42.5, CHP’nin yüzde 26.4, MHP’nin yüzde 17.6, HDP’nin ise yüzde 10.2 oy oranına ulaşacağını ileri sürdü.

18-21 Nisan tarihlerinde 28 ilde 2 bin 824 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarını CNN Türk canlı yayınında paylaşan Sencar, Mayıs ayında yapılan ölçümlerde de sadece küsüratların değiştiğini vurguladı.

MHP’nin son dört araştırmada 17-18 bandına yerleştiğini, CHP’nin ise son üç anket çalışmasında 26-27 bandına oturduğunu kaydeden Sencar, Mart ayında yüzde 41.7 gözüken iktidar partisi AKP’nin oy oranının, Nisan ayında 42.5, Mayıs ayında ise 42.4 olarak ölçüldüğünü belirtti.

Sencar, “Bizim kanaatimiz AKP 42 bandında bir şekilde duruyor, ne aşağıya ne de yukarıya ciddi bir hareket yok” dedi.

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