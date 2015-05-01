ABD'li şirketin anketine göre, üç büyük ilin toplamında partilerin oy oranları ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 büyük kentte AKP ile oy farkımız 3 puana indi” sözleriyle işaret ettiği kamuoyu yoklamasının ABD Başkanı Barack Obama’ya seçim kazandıran ABD’li Benenson Stratey Group adlı şirket tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Şirket 2011 genel seçimlerindeki sonuçları son iki ayda yaptığı 5 ayrı anketle karşılaştırdı.

Bu ay yapılan son ankete göre, üç büyük ilin toplamında CHP’nin oy oranı yüzde 35, AKP’nin 38, MHP’nin 13 ve HDP’nin ki yüzde 6. 2011 seçimlerinde iki parti arasında 13 olan puan farkı, 3’e geriledi. MHP ve HDP’nin oyları ise 2’şer puan arttı. Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, yine 3 büyük kentte, Kılıçdaroğlu’na ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na olumlu bakanların oranı eşitlenmiş durumda, ancak Ocak ayına göre Davutoğlu’nun imajında üç büyük kentte yüzde 7, İstanbul’da ise yüzde 9 oranında gerileme var. CHP’nin 7 Haziran seçim stratejisini oluşturmak için anlaştığı ve Obama’ya seçim kazandıran ABD’li Benenson Strategy Group, CHP için Ocak ayından itibaren 5 farklı anket çalışması yaptı. Bunlardan kritik önemdeki bir tanesi geçtiğimiz Mart, ikisi de geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Türkiye’de örneğine pek rastlanmayan ölçümlemelerin yapıldığı anketlerde özellikel İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçmen eğilimleri yoklandı. İşte o anketlerden çıkan çarpıcı ana sonuçlar:

İstanbul’da AKP düştü

Mart ayında CHP’nin oyu yüzde 25’e gerilerken, AKP’ninki yüzde 50’ye, MHP’ninki 11’e, HDP’nin oyu da yüzde 7’ye yükseldi. Ancak CHP’nin ekonomi odaklı seçim vaatleri sonrasında geçtiğimiz ay bu tablo değişmeye başladı. Son ankette CHP, 2011 seçimlerindeki oy oranı olan yüzde 31’e ulaşırken, AKP yüzde 44’e geriledi. MHP’nin oyu yüzde 12’ye, HDP’nin oy oranı da yüzde 7’ye yükseldi. 2011 seçimlerinde CHP ile AKP arasında yüzde 18 olan oy farkı yüzde 13’e gerilemiş oldu. Kentte MHP oyları yüzde 3, HDP oyları da yüzde 2 oranında arttı.

Son ankete göre üç büyük ilde Kılıçdaroğlu’na olumlu bakanların sayısında yüzde 3, İstanbul’da ise yüzde 7 arttı.

Başbakan Davutoğlu’na “olumlu” bakanların oranı da hem üç büyük kentte, hem de İstanbul’da düşüş gösteriyor. Üç büyük kentteki imajı yüzde 9, İstanbul’daki imajı da yüzde 6 oranında gerileyen Davutoğlu’na “olumlu” bakanların oranı 3 büyük kentte yüzde 40 iken “olumsuz” bakanların oranı yüzde 58’e ulaşıyor.

Erdoğan’a “olumlu” bakanların oranı da hem 3 büyük ilde (yüzde 8) hem de İstanbul’da (yüzde 4) düşmüş durumda. 3 büyük ilde yüzde 42, Erdoğan’a “olumlu” bakarken, yüzde 56 “olumsuz” bakıyor. İstanbul’da olumsuz bakanlar yüzde 50.