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Fuat Avni'den 'Saray'a sunulan anket' iddiası

'HDP'nin barajın altında kalması için kirli oyun emri Akdoğan ve Ala'ya verildi'

29 Nisan 2015 17:44

Kendisini hükümetin içinden biri olarak tanımlayan ve paylaştığı kulis bilgilerle  Twitter fenomeni olarak adını duyuran  Fuat Avni,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "anket sonuçlarının manipülasyonu için" emir verdiğini iddia etti.

"Araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Erdoğan’a son anket sonuçlarını verdiğini" iddia eden Fuat Avni, "sonuçların AKP aleyhine çıkması karşısında Erdoğan’ın Uslu’ya "Siz bana yüzde 40′ı bulun biz onu yüzde 48 yaparız, bunu duyurmadan çalışmalarınızı devam ettirin" diyerek manipülasyon" talimat verdiğini öne sürdü.

Fuat Avni’nin tweetleri şöyle:

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