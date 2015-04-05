'Hükümet, Fuat Avni'yi bulmak için İngiliz siber güvenlik firmasıyla anlaştı'

'Böcek soruşturması' kapsamında tutuklanan TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz “Hükümet Fuat Avni'yi bulmak için İngiliz gizli servisinin siber güvenlik firmasıyla anlaştı” iddiasında bulundu.

‘Hesap hacklensin’

Palaz, “Ömrümü Yedin Bay Böcek” isimli kitabında, Fuat Avni ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılının başında teknoloji ağırlıklı yazılar yazan ve önde gelen bir İngiliz gazeteci benimle bağlantıya geçti. İngiliz gazetecinin kaynağına göre; Türk hükümeti, İngiliz gizli servisi üzerinden ve gizli servisinde çok yakın çalıştığı büyük bir İngiliz siber güvenlik firması ile sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme kapsamında hükümet muhaliflerinin oluşturduğu sosyal medya hesaplarının (örneğin Twitter Fuat Avni gibi) kimler tarafından kullanıldığının bulunması ve bahse konu medya hesaplarının hack edilerek ele geçirilmesi isteniyordu.”

‘Yasal değil' uyarısı

Hasan Palaz, İngiliz gazetecinin haber kaynağının ise büyük siber güvenlikfirmasına iş yapan küçük firmanın kurucusu olduğuna kitabında yer verdi. Türkiye’deki güvenlik birimlerinin, küçük firmalardan Twitter hesaplarının hacklenmesini istediği bilgisini paylaşan Palaz, yasal olmadığı gerekçesiyle bu firmanın talebi geri çevirdiğini İngiliz gazetecinin kendisiyle paylaştığını aktardı.