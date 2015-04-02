Fuat Avni: Ülke genelindeki elektrik kesintisi 7 Haziran'ın provasıydı

Twitter fenomeni Fuat Avni, Salı günü ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin olarak bir dizi iddia ortaya attı. Fuat Avni, 7 Haziran'da seçim gecesi aynı kesintinin 4. kez yaşanacağı ve yaşanan elektrik kesintisinin seçim öncesi bir prova olduğunu öne sürdü.

Dev elektrik kesintilerinin yaşandığı 30 Mart seçimlerine de gönderme yapan Fuat Avni, "Kaçak Saray'da yapılan toplantılarda en önemli kararlardan biri 'trafoya giren kediler' oldu" iddiasında bulundu.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:



