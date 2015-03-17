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Fuat Avni: Seçim öncesi cemaat evlerine silah konularak terör örgütü ilan edilecek

Fuat Avni, 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatine yönelik bir operasyon planlandığını iddia etti

17 Mart 2015 12:59

Birçok operasyonu önceden duyuran Twitter fenomeni Fuat Avni, 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatine yönelik bir operasyon planlandığını iddia etti. "Cemaatin, ev ve müesseslerine silah ve mühimmat konularak silahlı örgüt kapsamına sokulacağını" öne süren Fuat Avni, "Sonra da 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatinin silahlı terör örgütü ilan edileceğini" iddia etti.

Fuat Avni, operasyonun, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Nihat Kazanhan cinayeti üzerinden kurgulandığını iddia etti. Fuat Avni'nin iddiasına göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın “Kesinlikle polis yapmadı” dediği 12 yaşındaki Kazanhan cinayetinin görüntüleri ortaya çıkınca şüpheli olarak tutuklanan Özel Harekât polisi HV.'nin ve asıl failin mesai arkadaşı MN. G. ifadelerini değiştirdi, Ala'nın isteğiyle olayın aslı gizlenmişti.

Fuat Avni, Kozmik Çalışma Grubu (KÇG) tarafından Cizre üzerinden planlanan kumpasın devam ettiğini iddia etti. Cizre İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerindeki polislerin tasfiye edilerek uygun ortam hazırlandığını söyleyerek Dink suikastında dönemin Trabzon İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Engin Dinç’in bu kumpası planladığını iddia etti. Fuat Avni, ilk olarak cemaatin, ev ve müesseslerine silah ve mühimmat konularak silahlı örgüt kapsamına sokulacağını, sonra da 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatinin silahlı terör örgütü ilan edileceğini iddia etti.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle:

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