Bakan Elvan açıkladı: Fuat Avni için özel yasa geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Delikanlıysan çık ortaya” diye seslendiği, hükümete yakın medyanın ise Emre Uslu olduğunu iddia ettiği twitter fenomeni Fuat Avni için hükümet yasa çıkarma kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan yeni tasarı ile Twitter gibi sosyal medya şirketlerinin kişi bilgilerini devlet ile paylaşmak zorunda kalacağını, aksi halde ağır cezalar verileceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da yeni yasa çıkarılacağını doğruladı. Elvan, Bakanlık bünyesindeki TİB’in Fuat Avni konusunda bir çalışması olmadığını söyledi. Elvan, yasalaşmak üzere hazırlanan yeni bir tasarı ile Twitter gibi sosyal medya şirketlerinin kişi bilgilerini devlet ile paylaşmak zorunda kalacağını, aksi takdirde çok ağır cezalar ile karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.

Sözcü'nün yayımladığı habere göre Bakan Elvan Haber A’da yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

’Bu tür sosyal medyadaki bir çok hesap sahte. Günde 80-100 bin tweet atılıyor ama öyle böyle değil, otomatik atılıyor, takipçi sayıları da gerçek değil. Bakanlığımızın Fuat Avni konusunda bir yetkisi yok. Kim olduğunu araştırmak bizim yetkimizde değil. Twitter da son dönemde bizimle işbirliği yapıyor. Mahkeme eğer Fuat avni için bir karar verdiyse, bu karar çerçevesinde bu kişinin gerçekte kim olduğuna dair bilgiyi Twitter’dan istemesi gerekir. İstendi mi bilmiyorum. Twitter bunu paylaşmadığı sürece bunu öğrenmek mümkün mü bilmiyorum. Bizim bakanlık olarak böyle imkanımız ve yetkimiz yok. Ancak bu bilgileri paylaşmayan sosyal medya şirketlerine çok ağır cezalar getiriyoruz. Fuat Avni’nin gerçekte kim olduğunu ise bilmiyorum.’’