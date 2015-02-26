Savcılıktan her operasyonu önceden duyuran Fuat Avni için tedbir

Usulsüz dinleme operasyonu öncesinde savcılığın, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin soruşturmayı öğrenmemesi için özel önlem aldığı bildirildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık, şehir dışında bulunan şüphelilerin isimlerini operasyona saatler kala UYAP’a yüklerken, Ankara’da bulunan şüpheliler için çıkarılan gözaltı kararı da özel kurye ile emniyete gönderildi. Ancak Fuat Avni adlı hesaptan yine de soruşturmaya ilişkin geceyarısı tweet atılması önlenemedi.

İsimleri bilemedi

Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya, operasyonda gözaltına alınacak isimlerin dışırayı sızmaması için listeyi UYAP’a sabah saat 05.00 sıralarında yükledi. Ankara’da gözaltına alınacak istihbaratçı polisler ve 3 TİB görevlisinin adreslerini de emniyete özel bir kurye ile iletti. Savcılık kaynakları bu uygulamanın gerekçesini de “Fuat Avni” diye açıkladı. Bu tür operasyonların Fuat Avni isimli Twitter hesabından önceden açıklandığını belirten Savcılık kaynakları, operasyonun aynı adresten gece 01.30 gibi duyurulduğunu, ancak içeğine yönelik herhangi bir bilginin olmadığını belirttiler. Soruşturmada operasyonun bilgilerinin sızmaması için Emniyetten sadece bir görevli ile Adliyede de savcılık katibinin dışında adliyede kimseye haber verilmediği bildirildi.

11'inin rütbesi emniyet müdürü

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin, 2009-2013 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü önleme dinlemesi adı altında usulsüz dinlemeler yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerden 11’inin Emniyet Müdürü rütbesinde olduğu öğrenildi.

Fuat Avni’nin gece attığı tweetler

Twitter’da Fuat Avni ismini kullanan kişinin Ankara merkezli yapılan operasyonla ilgili önceki gece yazdığı mesajlar şöyle:

“Süleyman Şah olayının tez zamanda unutturulması ve İç Güvenlik Yasası’nın konuşulmaması gerekiyor. Yezid, bugün Kaçak Saray’da Efkan’dan ses getirecek bir operasyon istedi. Ankara İstihbarat polislerine bu sabah itibariyle operasyon yapılacak. Önemli operasyonlara imza atmış emniyetçiler, yeni bir algı çalışması kapsamında gözaltına alınacak. Dosyada adı geçen polisler Hizbullah’ın ölüm hücrelerinin çökertilmesinde görev almış. Aynı zamanda Ankara’da eyleme hazırlanan PKK, DHKP-C gibi pek çok terör örgütünün eylemlerini engellemiş kişiler. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ni yöneten Orhan Özdemir’in suçlarını ortaya çıkardılar ve onun hedefi oldular. Teröristlerle iş tutan biatçılar, teröristlerle mücadele eden polislere operasyon yapıyor. Gündem değiştirmekle kalınmıyor. Devletin güvenlik hafızası da sıfırlanmış oluyor. Devletin hafızasını sıfırlamaya çalışsanız da nafile. İhanetlerinizin hiç biri silinmeyecek.”