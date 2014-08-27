Fuat Avni: Anayasa Mahkemesi'ne başvurup CHP'ye kapatma davası açılacak

Polis operasyonlarını önceden bilmesiyle tanınan Twitter fenomeni Fuat Avni, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, CHP için kapatma davası açtırılacağını ileri sürdü.

Fuat Avni, 'zift medyası' ismini verdiği yandaş basının İş Bankası'yla ilgili 'hortumlama' ifadesini özellikle kullandığını belirterek, CHP'nin İş Bankası'nı 'hortumladığı' gerekçesiyle mal varlıklarına el konulacağını da iddia etti.

Fuat Avni şunları yazdı:

1. Zift Medyası'nın İş Bankası ile ilgili kullandığı HORTUMLAMA ifadesi gelişi güzel kullanılmadı.

2. İş Bankası'nın CHP üzerinden hortumlandığını ifade ederek CHP'nin mal varlıklarına el koymayı planlıyorlar.

3. Plana göre sonraki adım Anayasa Mahkemesi'ne başvurup CHP'yi kapattırmak.

4. Yezid'in avenelerine 'Vesayetin son kalesini yıkacağız' diyerek hazırlattığı kumpas planını deşifre etmem planlarını alt üst ediyor.

5.Zift Medyası'nın Mutalip Ünal'dan aldığı bilgilerle haftalar boyu yapmayı planladıkları İş Bankası'nı karalama haberleri ellerinde kalacak

6. İş Bankası ile ilgili yazdıklarım, ekonomik dengeleri ve önemli bir iktisadi kuruluşumuzu korumaya yöneliktir.

7. Bir grup hala İş Bankası Mensupları Munzam Vakfı'nın 50 bin yararlanıcısı ve Sandık'taki yönetici konusunu çalışıyor.

8. Ekonomik krize sebep olacak adımlar atmaktan çekinmeyen Yezid, sokağa dökülecek halka karşı da İç Güvenlik Yasası'yla tedbirini aldı.

9. Gözünü kin bürümüş ve kendini dünya lideri gören dengesiz ruh haletiyle Yezid, ülkeyi uçuruma sürüklüyor.

1. Zift Medyası'nın İş Bankası ile ilgili kullandığı HORTUMLAMA ifadesi gelişi güzel kullanılmadı. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

2. İş Bankası'nın CHP üzerinden hortumlandığını ifade ederek CHP'nin mal varlıklarına el koymayı planlıyorlar. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

3. Plana göre sonraki adım Anayasa Mahkemesi'ne başvurup CHP'yi kapattırmak. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

4. Yezid'in avenelerine 'Vesayetin son kalesini yıkacağız' diyerek hazırlattığı kumpas planını deşifre etmem planlarını alt üst ediyor. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

5.Zift Medyası'nın Mutalip Ünal'dan aldığı bilgilerle haftalar boyu yapmayı planladıkları İş Bankası'nı karalama haberleri ellerinde kalacak — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

6. İş Bankası ile ilgili yazdıklarım, ekonomik dengeleri ve önemli bir iktisadi kuruluşumuzu korumaya yöneliktir. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015

7. Bir grup hala İş Bankası Mensupları Munzam Vakfı'nın 50 bin yararlanıcısı ve Sandık'taki yönetici konusunu çalışıyor. — fuatavni (@fuatavni_f) 27 Şubat 2015