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İş Bankası asılsız haberler için yasal yollara başvurdu

'Bazı gazetelerde ve sosyal medyada Bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak gerçek dışı haber...'

23 Şubat 2015 17:37

İş Bankası hakkındaki Twitter fenomeni Fuat Avni'nin dile getirdiği "TMSF el koyacak" iddiaları ve basında çıkan bazı haberlere ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklamada bulundu.

Banka bu iddialar ve haberle ilgili olarak yasal yollara başvurduğunu açıkladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bazı gazetelerde ve sosyal medyada Bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve değerlendirmelere yer verilmeye devam edildiği görülmektedir. İş Bankası, kuruluşundan bu yana daima ülke menfaatlerini öne koyarak, faaliyetlerini tamamen ve sadece ticari ilkeler ve bankacılık prensipleri çerçevesinde başta Bankacılık Kanunu olmak üzere mevzuata uygun bir şekilde yürütmektedir. Bankamız bunun haricinde kaynağı ve gerekçesi tarafımızca bilinmeyen açıklamaların tarafı ve muhatabı değildir.

Ayrıca, bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak bunun aksine bir değerlendirme veya gelişme bulunmamaktadır. Bankamızın gündeminin bu kapsamda sadece bankacılık faaliyetlerinden oluştuğunu, bu nedenle gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesini, gerçek dışı yayınlara karşı Bankamızın yasal yollara başvurmakta olduğunu kamuoyu bilgisine saygıyla sunarız."

 

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