İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı'ndan TMSF iddialarına yanıt: Banka komplo ile karşı karşıya

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası'nın TMSF’ye devredileceği iddialarıyla ilgili, "Siyasi yorum ve söylentiler komplo boyutuna vardı. Türkiye’nin en büyük özel bankası olarak işimize devam ediyoruz. Kimseden gizlimiz ve saklımız yok” dedi.

Özince, sosyal medya ve bazı gazetelerde yer alan “TMSF İş Bankası’na el koyacak” iddialarının ardından, "Bu değerlendirmeler, herhalde Türkiye Cumhuriyeti karşıtı olan Türkiye’nin istikrarına olumsuz yaklaşan birtakım kimselerin komplo teorileri olabilir. Bizi de alakadar etmiyor” yorumunda bulundu.

Perihan Çakıroğlu'nun Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Özince, bazı gazete ve sosyal medyada ortaya atılan söylentilerden yararlanmak isteyenlere karşı SPK ve bankacılık yasaları doğrultusunda hukuki girişimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

'Hisseleri TDTK kullanıyor'





Özince “İş Bankası halka açık bir anonim ortaklıktır ve bu oran da yüzde 32 civarındadır. Bankanın geriye kalan yüzde 40.5 hissesi çalışanların, yüzde 28 civarında orana tekabül

eden hisseler de Atatürk’ün vasiyetiyle CHP yönetimine aittir. Bugünü kadar buhisseleri CHP kullanmadı. Atatürk’ün vasiyetiyle hisse ve temettüsü Türk Dil ve Tarih Kurumu’na veriliyor. Kurum, bu paraları alıp, dışa-rıda başka bankalara yatırarak kullanıyor” dedi.





'Bilançomuzu inceleyebilirler'





Ersin Özince, isteyen herkesin İş Bankası bilançolarını inceleyebileceğini de belirtirken, şu yorumu yaptı: “Böyle lüzumsuz işlerle bizim kaybedecek zamanımız yok. Dün olduğu gibi bugün de Türk mevduat sahiplerinin ve Türk girişimcisinin finansman destekleyicisi olarak görevimize devam edeceğiz.”





'Hukuki girişimler sürecek'





Özince, bazı gazete ve sosyal medyada ortaya atılan söylentilerden yararlanmak isteyenlere karşı SPK ve bankacılık yasaları doğrultusunda hukuki girişimlerin sürdürüldüğünü de belirtti ve “100 binin üzerindeki hissedarın menfaatini korumak zorundayız. Asılsız söylentilerle manipülasyon yapmak isteyenlere karşı her türlü tedbiri alacağız” dedi.