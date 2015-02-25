T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı'ndan TMSF iddialarına yanıt: Banka komplo ile karşı karşıya

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası'nın TMSF’ye devredileceği iddialarıyla ilgili konuştu

25 Şubat 2015 11:39

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası'nın TMSF’ye devredileceği iddialarıyla ilgili, "Siyasi yorum ve söylentiler komplo boyutuna vardı. Türkiye’nin en büyük özel bankası olarak işimize devam ediyoruz. Kimseden gizlimiz ve saklımız yok” dedi.  

Özince, sosyal medya ve bazı gazetelerde yer alan “TMSF İş Bankası’na el koyacak” iddialarının ardından, "Bu değerlendirmeler, herhalde Türkiye Cumhuriyeti karşıtı olan Türkiye’nin istikrarına olumsuz yaklaşan birtakım kimselerin komplo teorileri olabilir. Bizi de alakadar etmiyor” yorumunda bulundu.

Perihan Çakıroğlu'nun Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Özince, bazı gazete ve sosyal medyada ortaya atılan söylentilerden yararlanmak isteyenlere karşı SPK ve bankacılık yasaları doğrultusunda hukuki girişimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

 

'Hisseleri TDTK kullanıyor'



Özince “İş Bankası halka açık bir anonim ortaklıktır ve bu oran da yüzde 32 civarındadır. Bankanın geriye kalan yüzde 40.5 hissesi çalışanların, yüzde 28 civarında orana tekabül
eden hisseler de Atatürk’ün vasiyetiyle CHP yönetimine aittir. Bugünü kadar buhisseleri CHP kullanmadı. Atatürk’ün vasiyetiyle hisse ve temettüsü Türk Dil ve Tarih Kurumu’na veriliyor. Kurum, bu paraları alıp, dışa-rıda başka bankalara yatırarak kullanıyor” dedi.



'Bilançomuzu inceleyebilirler'



Ersin Özince,  isteyen herkesin İş Bankası bilançolarını inceleyebileceğini de belirtirken, şu yorumu yaptı: “Böyle lüzumsuz işlerle bizim kaybedecek zamanımız yok. Dün olduğu gibi bugün de Türk mevduat sahiplerinin ve Türk girişimcisinin finansman destekleyicisi olarak görevimize devam edeceğiz.”



'Hukuki girişimler sürecek'



Özince, bazı gazete ve sosyal medyada ortaya atılan söylentilerden yararlanmak isteyenlere karşı SPK ve bankacılık yasaları doğrultusunda hukuki girişimlerin sürdürüldüğünü de belirtti ve “100 binin üzerindeki hissedarın menfaatini korumak zorundayız. Asılsız söylentilerle manipülasyon yapmak isteyenlere karşı her türlü tedbiri alacağız” dedi.

ETİKETLER

ersin özinceiş bankasıtmsf

İlgili Haberler

Koç'tan sonra İş Bankası'na da ağır vergi cezası

Devletin Koç Grubu'na ait Tüpraş, Tofaş ve Yapı Kredi'ye kestiği ağır vergi cezalarından sonra İş Bankası'na da vergi cezası geldi

Fuat Avni: TMSF İş Bankası'na da el koyacak

Fuat Avni'nin iddialarına göre BDDK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İş Bankası'nın TMSF'ye devretmeye hazırlanıyor

İş Bankası Fuat Avni’nin ‘TMSF el koyacak’ iddiasına yorum yapmadı

'Bankamızın yasalara, mevzuata ve köklü etik anlayışına aykırı herhangi bir işleme taraf olması kesinlikle söz konusu değildir'

İş Bankası asılsız haberler için yasal yollara başvurdu

'Bazı gazetelerde ve sosyal medyada Bankamız faaliyetlerine ilişkin olarak gerçek dışı haber...'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24