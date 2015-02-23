İş Bankası Fuat Avni’nin ‘TMSF el koyacak’ iddiasına yorum yapmadı

Fuat Avni'nin Twitter’da dile getirdiği, “TMSF İş Bankası’na ey koyacak” iddiası İş Bankası hisselerinde yüzde 3 kayıba neden oldu.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İş Bankası'yla ilgili olarak, "Türkiye'de ekonomi hayali kişilerin söyledikleriyle yönetilemez. İş Bankası hayali söylemler ile yıpratılmayacak kadar önemlidir" diye konuştu. İş Bankası yönetimi ise iddialar hakkında yorum yapmadı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bankamızın yasalara, mevzuata ve köklü etik anlayışına aykırı herhangi bir işleme taraf olması kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise İş Bankası'na yönelik iddialar ile ilgili olarak, " Bize ulaşan herhangi bir şey yok. Bu konuda BBDK ya da TMSF’nin bir tasarrufu olur ama bize ulaşan bir şey yok. Resmi makamların açıklamalarını dikkate almalısınız" açıklamasında bulundu.

İş Bankası hisseleri yüzde 3 kayıpla hareket ederken, analistler düşüşte Twitter'da yer alan ve düzenleyici kurumların banka ile ilgili bir adım atabileceği iddialarının etkili olduğunu söylediler. Banka hissedeki düşüş ve Twitter'daki iddialar hakkında yorum yapmadı.

İş Bankası hisseleri 10:43 itibariyle yüzde 3.22 düşüşle 6.32 liradan işlem görürken, BIST-100 endeksi yüzde 0.48 ekside.

Hukuki süreç başlıyor

19 Şubat Perşembe tarihinde bazı gazetelerde çıkan İş Bankası’yla ilgili olarak bazı para transferlerine karıştığı haberleri hakkında İş Bankası hukuki süreci başlatacağını açıklamıştı.

İş Bankası konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama da yaptı. Banka ile ilgili iddiaların yer aldığı gazeteler ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi: Bankamızın yasalara, mevzuata ve köklü etik anlayışına aykırı herhangi bir işleme taraf olması kesinlikle söz konusu değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inisiyatifiyle 1924 yılında kurulduğundan bu yana halka açık bir şirket olan Türkiye İş Bankası, bugün Munzam Sandığı aracılığıyla çalışanlarının ve emeklilerinin ortak olduğu, ülkemizde benzeri olmayan bir ortaklık yapısına sahiptir. Bankamızın ortaklık yapısında İş Bankası Munzam Sandık Vakfı % 40,15 hisseye sahiptir, halka açık pay %31,76 oranındadır, kalan %28,09 oranındaki Atatürk hisseleri ise Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilmektedir. Atatürk’ün vasiyeti çerçevesinde mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olan bu hisselere ilişkin temettü geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmış olup, temettü ödemeleri Bankamız Ana Sözleşmesi ve yasal mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Türkiye İş Bankası faaliyetlerini hukuka, yasal mevzuata, ahlaka ve milli değerlere uygun şekilde yerine getiren köklü bir kurumdur. Bu tür haber, iddia ve yorumlara itibar edilmemesini, söz konusu yayın kuruluşları hakkında Bankamızca hukuki süreç başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”