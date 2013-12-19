Koç'tan sonra İş Bankası'na da ağır vergi cezası

İş Bankası ISCTR.IS, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından yapılan vergi incelemesi raporu kapsamında, 2009-2010-2011 dönemleri için cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatlarının yapıldığını ve bankaya toplam 54.6 milyon lira vergi ve ceza toplamı tebliğ edildiğini açıkladı.

İş Bankası'nın KAP açıklamasına göre, belirtilen dönemlere ilişkin cezalı vergi tarhiyatlarının yaklaşık 171 milyon lira seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na, vakıf senedi ve bankanın yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili vergi denetim kurulu tarafından geçmişte inceleme yapıldığını hatırlatan banka, bu incelemenin de aynı konuda olduğunu kaydetti.