Devlet, Koç'un bankasına kestiği vergi cezasında artış yaptı

Yapı Kredi Bankası'na geçtiğimiz ay kesilen 103.2 milyon liralık vergi cezası 25.8 milyon lira daha artırıldı. Artışa gerekçe olarak, vergi inceleme raporlarında dikkate alınmayan tekerrür durumu gözetilip 1 kat önerilen ceza tutarının 1.5 kat olarak düzeltilmesi gösterildi. Buna göre Yapı Kredi, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait vergi cezası olarak toplam 129 milyon lira ödeyecek.

Kuruluşunun 70. yılını kutlayacak olan Türkiye’nin ilk özel bankası Yapı Kredi’ye 103,2 milyon lira vergi cezası kesildi. Koç Holding ve İtalyan Unicredit’in yarı yarıya ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in (KFH) yüzde 81,8’ine sahip olduğu banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2008,2009 ve 2010 mali yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemesi neticesinde hazırlanan ‘Vergi inceleme raporları’nın ‘Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ tarafından kendilerine iletildiği kaydedilerek “Vergi İnceleme Raporlarında, eleştiri konusu olan Bankamızın Bahreyn Şubesi tarafından tahsil edilen kredi faizleri üzerinden yüzde 5 BSMV hesaplanması gerektiği hususundan hareketle bankamızdan gecikme cezası hariç olmak üzere; 2008 yılı için 18,7 milyon lira vergi aslı, 18,7 milyon lira vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 18,5 milyon lira vergi aslı, 18,5 milyon lira vergi ziyaı cezası ve 2010 yılı için 14,4 milyon lira vergi aslı, 14,4 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.” denildi. Banka, raporla ilgili olarak uzlaşma dâhil tüm yasal hakların kullanılacağının altı çizildi. Türkiye’nin en büyük 7. ve en büyük 4. özel bankası konumundaki Yapı Kredi, toplam kredilerde yüzde 9,5’lik pay ile 5. sırada yer alıyor. Yüzde 9’luk pazar payı ile ise 6. sırada bulunuyor. 2 bin 893 ATM’si Türkiye’deki toplam ATM sayısının yüzde 7,1’ni oluşturan bankanın 450 bin de POS cihazı var. Toplam bankacılık hizmetlerinin yüzde 83’ü şube dışı kanallar aracılığıyla veren Yapı Kredi’nin internet bankacılığını kullanan müşteri adedi 2,9 milyon.

Bankanın yüzde 40,9’u İtalyanların

1980’de Çukurova Holding tarafından satın alınan banka, 28 Mayıs 1987’den beri borsada işlem görüyor. 28 Eylül 2005’te ise fondaki banka, yüzde 57,43’ünü elinde bulunduran Çukurova Grubu’ndan Koçbank bünyesine geçti. 28 Eylül 2006’de de Koçbank, tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye devredildi. Bugün itibariyle bankanın yüzde 18,2 halka arz kısmı dışındaki payın sahibi KFH’de İtalyan finans devi UniCredit ile Koç Holding’in yüzde 50-50 ortaklığı bulunuyor.