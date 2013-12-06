Koç'un amiral gemisi Tüpraş'a 4 ayda ikinci baskın

Koç Grubu şirketlerinden TÜPRAŞ’a (Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ) 4 ay aradan sonra ikinci denetim yapıldı. Maliye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) emniyet ekipleri gözetiminde temmuz sonunda ilk denetimi gerçekleştirmişti

Maliye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkililerinin Emniyet ekipleri gözetiminde temmuzda gerçekleştirdiği ilk denetimde alınan akaryakıt ve LPG numuneleri temiz çıkmıştı. EPDK’nın gizlilik içinde yürüttüğü son denetimlerde TÜPRAŞ’a ait İzmit, İzmir, Batman ve Kırıkkale rafinerilerine eşzamanlı baskınlar yapıldı, tüm depo ve tanklardan numuneler alındı. Numunelerde öngörülen miktarda ulusal markerin bulunmaması durumunda şirket yöneticilerine hapis ve para cezası gündeme gelecek.

EPDK denetim elemanları tarafından, kolluk güçleri eşliğinde TÜPRAŞ depo ve tanklarından akaryakıt numuneleri alındı. Zaman'dan İsmail Altunsoy'un haberine göre, yapılan denetim, büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. İlgili birimler son dakikada denetimle ilgili bilgilendirildi ve sahaya yönlendirildi. TÜPRAŞ’ın kontrolündeki 4 rafineride (İzmit, İzmir, Batman ve Kırıkkale) gerçekleştirilen eşzamanlı denetimlerde, tüm depo ve tanklardan akaryakıt numuneleri alındı. TÜPRAŞ’tan alınan akaryakıt numuneleri, analiz için akredite laboratuvarlara gönderildi. Enerji Yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıt numuneleri öncelikle ‘ulusal marker’ analizine tabi tutulacak. Numunelerde, EPDK’nın öngördüğü miktarda ya da düzeyde ulusal markerin bulunup bulunmadığına bakılacak. TÜPRAŞ’a yönelik daha önce yapılan denetimlerde alınan akaryakıt ve LPG numuneleri temiz çıkmıştı. Akaryakıtın, teknik standartlara aykırı olduğu tespit edilirse TÜPRAŞ’a idari para cezası verilecek. Aynı kaynaklar, analiz sonuçlarının ne zaman belli olacağı sorusunu, “Laboratuvarlar gerekli incelemeleri yapıyor. Kısa sürede sonuçlar gelmeye başlar.” şeklinde cevapladı.

İlk inceleme Gezi sonrası

TÜPRAŞ’a yönelik ses getiren ilk denetim Gezi olayları sonrasında yapıldı. Polisin de etkin olarak katıldığı baskında, TÜPRAŞ gerek vergi gerekse de akaryakıt yönünden ayrıntılı bir denetimden geçirildi. Enerji Yönetimi kaynakları, son denetimlerle ilgili, “Ekim ayında yapılan denetimde TÜPRAŞ yoktu. Biz de bu denetimi şimdi yaptık.” değerlendirmesi yaptı.