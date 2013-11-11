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Ekonomi

Yapı Kredi'ye büyük vergi cezası

Yapı Kredi Bankası'na, vergi incelemeleri sonucu, 103,2 milyon lira ceza kesildi

11 Kasım 2013 22:38

 

Koç Grubu ile İtalyan UniCredit ortaklığına ait Yapı Kredi Bankası'na, büyük bir vergi aslı ve cezası kesildi. Yapı Kredi, vergi aslı ve ceza tebliğini, yaptığı açıklamayla duyurdu. Bankanın açıklamasında, "Bankamızda 2008-2009-2010 mali yılları ile ilgili olarak yapılan  vergi incelemesi  neticesinde hazırlanan  Vergi İnceleme Raporları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi  tarafından Bankamıza iletilmiştir" dendi.
 
Yapı Kredi Bankası'nın yaptığı açıklamanın devamı şöyle:
 
"Vergi İnceleme Raporlarında; eleştiri konusu olan Bankamızın Bahreyn Şubesi tarafından tahsil edilen kredi faizleri üzerinden %5 BSMV hesaplanması gerektiği hususundan hereketle Bankamızdan gecikme cezası hariç olmak üzere; 2008 yılı için 18,7 Milyon TL vergi aslı, 18,7 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 18,5 Milyon TL vergi aslı, 18,5 Milyon TL vergi ziyaı cezası ve 2010 yılı için 14,4 Milyon TL vergi aslı, 14,4 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.
Söz konusu rapolarla ilgili olarak uzlaşma dahil tüm yasal haklar Bankamızca kullanılacak olup, konu hakkındaki gelişmeler hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır."

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