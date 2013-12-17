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Ekonomi

Devlet'ten Koç Grubu'na bağlı Tofaş'a ağır vergi cezası

Koç Grubu'na bağlı Tofaş'a kesilen vergi cezasının ardından hisselerde sert bir düşüş yaşandı

17 Aralık 2013 13:17

Koç Grubu'na bağlı Tofaş'a 2008-2010 mali yılları ile ilgili, gecikme cezası hariç olmak üzere toplam 67.5 milyon lira vergi cezası kesildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, uzlaşma dahil tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Tofaş'ın açıklamasına göre şirkete vergi aslı ve vergi ziyaı cezası dahil olmak üzere 2008 için 29.3, 2009 için 18.3, 2010 için 19.9 milyon liralık vergi aslı ve cezası talep edildi.

Vergi cezasının ardından hisselerde sert bir düşüş yaşandı. Analistler, haberin sürpriz olması ve Koç Holding ile hükümet arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak algılanması nedeniyle hissenin düşüş yaşadığını söylediler.

Tofaş hisseleri 13.05 liradan açılış yaparken, saat 09.52'de yüzde 2.81 düşüşle 13.85 liradan işlem görüyordu. 

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