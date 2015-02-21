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Havuz medyasının 'Fuat Avni belli oldu' iddiasına yalanlama Erdoğan'dan geldi: Sende yürek varsa çık ortaya!

Akşam, Star ve Güneş gazeteleri Fuat Avni'nin Emre Uslu olduğunu iddia etmişti

21 Şubat 2015 20:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter fenomeni Fuat Avni’ye "Aylardır ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Niçin gizli saklı yapıyorsun. Sende yürek varsa, delikanlılık varsa çık ortaya” sözleriyle seslenmesinin ardından akıllara ‘havuz medyası’ olarak bilinen gazetelerden Akşam, Star ve Güneş’in 1 hafta önce ‘Fuat Avni’nin kimliğinin açığa çıktığı iddiasını taşıyan haberleri geldi.

Tayyip Erdoğan, "Sende yürek varsa çık ortaya" çıkışıyla Emre Uslu ile polisler arasındaki önceki yıllardaki DM yazışmalarının kaynak gösterildiği bu haberi de yalanlamış oldu.

Akşam, Star ve Güneş gazeteleri dün de Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast düzenleneceği iddiasını manşet yapmıştı.

Akşam gazetesi haberde, Emre Uslu ile CHP’li Umut Oran’ın Twitter’de yaptığı iddia edilen mesajlara atfen, “Pensilvanya, ‘Sümeyye Erdoğan’ın icabına bakın’ diye emir verdi. ‘Fuat Avni’ Emre Uslu, kanlı planı CHP’li Umut Oran’a anlatırken suçüstü yakalandı” ifadesine yer vermişti.

CHP'li Umut Oran, Twitter'da 34 kişiyi takip ediyor. Bunların içinde Fuat Avni de Emre Uslu da yok. DM yani twitterdan karşılıklı mesajlaşma için iki kullanıcının da birbirini takip ediyor olması gerekli.

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