Star ve Akşam, 'Fuat Avni Emre Uslu' dedi, DM yazışmalarını yayımladı

Star ve Akşam gazetesinde yer alan haberde, cemaate yönelik birçok operasyonu önceden haber veren ve AKP içinden bilgiler sızdıran Twitter fenomeni Fuat Avni'nin Emre Uslu olduğunu iddia etti. Haberde, Fuat Avni adlı hesaba ait olduğu öne sürülen direkt mesaj (DM) yazışmaları da yayımlandı.

Star ve Akşam’da yer alan haberde, Uslu'nun Emniyet'in şifresini kullandığını ve bazı Emniyet mensuplarına rüşvet verdiğini iddia etti.

İstihbarat birimlerinin uzun süredir bu konu üzerinde araştırma yaptığını belirten Star ve Akşam, "Nisan 2014’te yurt dışına kaçan Emre Uslu’nun, takibe takılmamak için emniyetteki paralel ve rüşvetçi polislerle direkt mesaj (DM) ile irtibat kurduğu kaydedildi. Operasyon bilgilerini sızdıran polislerin banka hesaplarına Pensilvanya’nın ödülü olarak 50 ila 100 bin dolar arasında para yatırdığı da tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Haberlerde, görüşmelerde bir emniyet müdürüne 470 bin dolar rüşvet aktarıldığı iddia ediliyor. Star’ın haberinde "Bilişim uzmanı istihbaratçılara takılan Fuatavni kullanıcısının kirli görüşmelerini Twitter’da direkt mesaj yolu ile yaptığı belirlenirken istihbarat uzmanları görüşmeleri tek tek incelemeye aldı. Sonuç olarak istihbarat birimleri bu kişinin eski emniyetçi Taraf yazarı Emre Uslu olduğunu belirledi" dedi.

Yayımlanan DM mesajlarda, Emre Uslu’nun irtibat kurduğu polislere bilgi karşılığında yüklü miktarda para verdiği şeklinde konuşmaların olduğu görülüyor.

Haberde ayrıca belirlenen kimlik numaralarına göre, Emre Uslu, ‘Fuat Avni’ ve ‘Fedakar Kişi’ olarak adlandırılan şahısların aynı cihazdan Twitter’a bağlandığı iddia edildi.

Star ve Akşam gazetelerinde yayımlanan konuşmalar şöyle:

'TİB'deki bize senet imzalattı'

Tarih: 19.01.2014 Saat: 13.06

SOCİALVOYAGE: Nakbayın ödemesini yaptın mı abim soruyo, seni aramış ulaşamamış

FUATAVNİ FUAT: Nakbay?

SOCİALVOYAGE: Orhan var ya la Nakbay

FUATAVNİ FUAT: O dikkat çeker dedi, Avustralya’da akrabasına gönderdik

SOCİALVOYAGE: 70 bin daha istiyormuş

FUATAVNİ FUAT: Yok ebesinin….

SOCİALVOYAGE: Öyle demiş

FUATAVNİ FUAT: Ulan 5 bin maaş alan adama 400 bin verdik hala lazım diyor

SOCİALVOYAGE: Öyle demiş abi

FUATAVNİ FUAT: Ya de şimdi veremeyiz

SOCİALVOYAGE: Abi adam müdür lazım olur illaki, bu son işimiz olmaz yani atın gitsin ne olacak

FUATAVNİ FUAT: Haklısın patrona bi sorayım da, Emre atcakmış de, benim Avustralya’da var hesap

SOCİALVOYAGE: Tamam abi atıyoruz diyeyim mi

FUATAVNİ FUAT: De o gö..n oğluna, TİB’e de iki attık zaten ama onlar zeki. İlhan’ın bir akrabası şirket adına senet kesti buna öyle verdik onlara o da elemanlarına dağıttı oradan

SOCİALVOYAGE: Aynen adam zekiymiş boş adamı başkan yapmazlardı zaten

FUATAVNİ FUAT: Aynen ben çıkıyom, konuşmayı silcem, yazma daha gazeteye geçeyim ben ararım akşam.

'Yüce Divan için uğraşmışlar'

15.12.2014 SAAT: 04.44

LİSANYOKBZ: Nasıl gidiyor işler Emoş

FUATAVNİFUAT: İyi abi de bakanlar işi boş çıktı

LİSANYOKBZ: Burası ne kadar güvenli ben ABD’deyim

FUATAVNİFUAT: Abi twitter Türkiye’ye bir şey vermez rahat ol sen

LİSANYOKBZ: Oğlum bu bakanlar yüzünden emniyette adam kalmadı, bir tek ufuklar kaldı işte

FUATAVNİFUAT: Aynen abi ben başından biliyordum bu kadarı çok fazla elimizde patlar ama bizi dinleyen kim

LİSANYOKBZ: Aynen yiğen biz senden çok umutluyuz, şu sosyal medyadaki gençleri bize çeksek üstüne düşeni alırsın emin ol

FUATAVNİFUAT: Abi top emniyettekilerde

LİSANYOKBZ: Onlarla konuştum ben bizimkilere operasyon hazırlığındalar savcı tutanağını görmüşler. Sen sosyal medyadan onları hırsız göster yeter

FUATAVNİFUAT: Aynen abi operasyonları önceden bildirince Samanyolu ile konuş beni reklam etsinler devamı gelir zaten

LİSANYOKBZ: Sende güvenli hat var mı

FUATAVNİFUAT: Güvenli hat? Sonu 24 işte

LİSANYOKBZ: Arayacam beş on dakika sonra hoca efendiyle görüştüm ben sen burdakileri sil

FUATAVNİFUAT: Okey.

'Dumanlı'yı gözaltına alacağız'

Tarih: 12.02.2014 Saat: 11.24

ISADGSS: Abi ben polis memuru İbrahim

FUATAVNİFUAT: Buyur İbrahimciğim, paran yattı demi sıkıntın eksiğin yok?

ISADGSS: Yok yok abi sağ olun, abi şimdi savcılık evrakını götürdüm, Ebru Şen’de var, Elif Yılmaz, Nazlı Çelik Berksoy, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı gözaltına alcaz. Savcıdan talimat bekliyoruz

FUATAVNİFUAT: Tamam canım teşekkür ettim

ISADGSS: Abi ben teldeyim de hesabın şifresi 123egm1234 kapatır mısın?

FUATAVNİFUAT: Tamam canım işine bak sen

ISADGSS: Tamamdır abi görüşürüz.

'CHP başa gelsin, alayınız müdür olacak'

PİSTİLAJ: Selam

FUATAVNİF: Selam, buyur

PİSTİLAJ: Abi operasyon talimatı var 27’sinde İstanbul merkezli 10- 11 ilde daha sizin adamları fena dağıtacaklar söyleyeyim

FUATAVNİF: Tamamdır hangi iller

PİSTİLAJ: Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır vb. tamamını çözemedim. Devrem haber verdi zaten özel harekat falan da girecek

FUATAVNİF: Tamam kimseye söyleme canım

PİSTİLAJ: Tamam abi

FUATAVNİF: CHP bir başa gelsin göreceksin müdür yapacaklar alayınızı

PİSTİLAJ: Yok be abi gözüm yok, sağ olun kızım özel okulda okuyor sayenizde altımda araba var son model

FUATAVNİF: Onlar daha ne ki gülüm

PİSTİLAJ: Sağ olun abi ben hesabı siliyorum görüşürüz.