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Fuat Avni: Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez, delikanlıysan kızının arkasından çık

Twitter'daki '@fuatavni_f' hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

21 Şubat 2015 14:22

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından yargıda, emniyette ve bürokrasideki operasyonları önceden açıklayarak  fenomen haline gelen Twitter hesabı Fuat Avni, kendisine “delikanlıysan çık ortaya” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cevaben yazdığı tweetle “Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez. Delikanlıysan, kızının arkasından çık (!)” dedi.

Malatya’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde fenomen Twitter hesabı “Fuat  Avni” vardı.

Erdoğan, “Şimdi kızımla, şahsımla ilgili tehditler ortaya çıktı. Aylardır ortaya çıkan isim var. Delikanlıysan çık ortaya, gizli olarak niye bu işi yapıyorsun. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsın. Sende yürek varsa, delikanlılık varsa kod adıyla ortaya çıkma. Terör örgütünün mensubusun. O yüzden kod adıyla konuşursun” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerinden dakikalar sonra Fuat Avni’den cevap geldi. “@fuatavni_f” hesabından atılan tweette şöyle denildi:

“Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez. Delikanlıysan, kızının arkasından çık (!)”

 

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