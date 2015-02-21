Erdoğan'dan Fuat Avni'ye: Delikanlıysan çık ortaya

Kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceği iddialarıyla ilgili olarak Twitter fenomeni "Fuat Avni"ye seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Aylardır ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Niçin gizli saklı yapıyorsun. Sende yürek varsa, delikanlılık varsa çık ortaya. Terör örgütünün mensubusun, öyle kod adıyla, mod adıyla. Varsa elinde bir şey koy ortaya. Benim kızımla ilgili onu öldürmek için ABD’den birini getirecek. Allah’ın verdiği ömrü kimse bir lahza geri, bir ileri alamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğince organize edilen ve Hilton Oteli'nde düzenlenen kahvaltıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Malatya'nın bize verdiği destek ve bizim Malatya'ya olan muhabbetimizi biliyorsunuz.

Emanetinize layık olmaya çalıştım. Ülkemizin lehine olan herşeyi savunduk, aleyhine olan her işe de karşı çıktık.

'Gezi Parkı'nı hatırlayın'

Taksim’de Gezi Parkı’nda 12 tane ağaç bir yerden sökülerek bir yere taşınarak atılan bir adım bahane edildi. Sokakları terörize ederek buradan siyasi sonuç devşirmeye çalıştılar. Bazı siyasi partilerin temsilcileri bundan bir şeyler elde etmeye çalıştılar. Bunu yapanlar kendi partilerinin işte Yalova’da, Sarıyer’de ağaçları kesip doğrayarak adeta bir doğa katliamı yaparken buna sessiz kaldılar. Hani nerdeydiniz çevreciler? Dürüst değiller, samimi değiller.

Ekonomimize saldırdılar. Haftalarca Türkiye'yi savaş alanına çevirdiler. Buradan netice alamadılar. 17-25 Aralık'ta Emniyet ve Yargı içindeki çete, hükümetimizi yıkmaya çalıştı. Milletimizin duruşuyla bu darbe girişimi de sonuçsuz kaldı. Kendisine hizmet hareketi diyen dini ve milli değerlerimizi çiğneyen bu örgüt yıllarca insanımızın kanını iliğini sömürdü.

'Nisan'da Kırmızı Kitap'a girecekler'

Bu örgüt Nisan Milli Güvenlik Siyaset belgesinde yerini alacak. Bu örgüt adeta korku imparatoru kurdu.

Bu yapıya bağlı kuruluşlar, hukuk yolu ve milletimizin iradesiyle eninde sonunda tasfiye olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın.

STK’ların üzerinde burada çok önemli bir görev var. İlgili kamu kuruluşları bir yandan, STK’lar bir yandan el birliği içinde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermenin çabası içinde olmalıyız. Diğer ülkelerdeki okulların MEB eşliğinde, inşallah bir vakıfla ağırlıklı uluslararası camiadaki bu okulları oralardaki yönetimler biz size verelim diyorlar.

Burada bunca öğrenci boşta kalmasın diyorlar. Şu anda hükümetimiz süratle böyle bir vakfı kuruyor. İşbirliği halinde olacağımız ülkelerle, şu ana kadar hangi devlet başkanıyla görüştüysem el ele verelim ama yeter ki bu öğrenciler meydanda kalmasın.

Aynı şeyi ekonomik alanda da yaptılar. Ekonomi Bakanlığımız, ilgili birimlerimiz yoğun bir işbirliği halinde DEİK’le organize edecek, devlet olarak ekonomik ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz.

'PKK bile böyle yapmıyor'

Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek için para harcıyorlar, PKK bile böyle yapmıyor.

Topladığı paraları, kurduğu bankalardan gelen paraları bu pis işlerinde kullanıyorlar. Burs vereceğiz, yardım edeceğiz diye topladığınız paraları böyle işlere kullanırsanız yanınızda kimseyi bulamazsınız.

İşte yolsuzluk hırsızlık en büyük ahlaksızlık budur.

Bu yapı ülkemizde STK görünüşlü kuruluşlara ve cemaatlere büyük zarar verdi.

Gazetelerde yayınlanan belgeleri görüyoruz. Kim nerenin imamı nerelerde hangi işleri bağlıyor görüyoruz.

Güneydeki sevdiği ülkeleri dost edenlerden bahsediyoruz. Hamdolsun milletimiz bu yapının gerçek yüzünü gördü. Onu kendi dünyasına hapsetti.

Eninde sonunda yok olacak. Hiçbir öğrencimiz ve vatandaşımız bu yapıdan dolayı etkilenmeyecek. Burada STK'lara büyük iş düşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığımızın kuracağı vakıfla yurtdışında okullar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz çalışıyor.

Fuat Avni'ye seslendi

Ana muhalefetle özel görüşmeler ve adeta onlara bilgi veriyorlar. Kızımla ilgili öldürmek için emir verdiklerini söylüyorlar. Allah’ın verdiği ömrü kimsenin geri almaya hakkı yok. İç Güvenlik Yasası’ndan niye rahatsız oluyorlar. Hükümetin görevi huzuru sağlamak değil mi? Bunlar bir yerde yatırım yapacaksın, devletin yaptığı yatırımda müteahhit firmanın iş makinelerini yakıyor, yöneticileri kaçırıyor. Kim bu? Terör örgütü.

Uzantıları parlamentoya kadar sirayet etmiş. Parlamentoda terör örgütü ile ilgili alınan tedbirler kapsamındaki yasaya karşı çıkmak bana göre terörle mücadeleye karşı çıkmaktır. Güvenlik güçlerinin elini güçlendireceksin ki rahat müdahale etsin. ABD’de polis sana dur dedi duracaksın. Durmadığı zaman gerekli müdahaleyi yapar. Muhtarları tehdit ediyorlar. Bu köyden başka siyasi partiye oy çıkmayacak diye.

Parlamentodan her türlü engellemeye rağmen bu çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Aklı selimin yolu bir.Dün gazetelerde görmüşsünüzdür: Bir hafta önce de ailece tehdit aldığımızı söylemiştim. Şimdi kızımla, şahsımla ilgili tehditler ortaya çıktı. Aylardır ortaya çıkan isim var. Delikanlıysan çık ortaya, gizli olarak niye bu işi yapıyorsun. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsın. Sende yürek varsa, delikanlılık varsa kod adıyla ortaya çıkma. Terör örgütünün mensubusun. O yüzden kod adıyla konuşursun.