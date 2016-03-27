Genelkurmay Başkanı Nusaybin'e neden gitti?

Nusaybin'deki operasyonlarda şehit sayısının diğer bölgelerle kıyaslanmayacak şekilde artması askeri makamlara iletilen şikâyetin Genelkurmay’a kadar ulaşmasına neden oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Mardin'in Nusaybin ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Tartışmalara, büyük miktarda patlayıcılara karşı dayanıklı olmadığı bilinen Kobra aracının tuzaklı bölgeye gönderilmesinin neden olduğu dile getirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın son operasyonlarda en çok şehit verilen Mardin’in Nusaybin ilçesine ziyaretinin perde arkası aralandı. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, İlçedeki operasyonların yönetimine ilişkin şikâyetler üzerine Akar’ın bölgeye gittiği, incelemeler yaptığı ve tartışmalara el koyduğu öğrenildi. Hakkâri’nin Yüksekova, Mardin’in Nusaybin ve Şırnak merkezde 14 Mart’ta başlatılan operasyonlarda en çok şehit Nusaybin’de verildi. Nusaybin’deki dünkü çatışmalarda şehit verilen bir askeri personel ile operasyon boyunca toplam 18 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Kobra tartışması

Operasyonların başlamasının ardından Nusaybin’de çatışma bölgesine el yapımı patlayıcı’lara belli düzeyde dayanıklı olduğu bilinen Kobra Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç’la (TTZA) birlik gönderilmesi ve ağır zaiyat verilmesiyle tartışma başladı.

PKK militanlarının birbirine çok yakın mesafelere çok büyük miktarlarda patlayıcı tuzakladıkları saptanmıştı. Buna karşın en fazla 15 kilogramdan fazla patlayıcıya dayanıklı olmadığı bilinen Kobra ile çatışma bölgesine tim gönderilmesi, patlama sonrası aracın tahrip olması timin tamamının çatışma dışı kalmasıyla bazı güvenlik personelinin tepki gösterdiği öğrenildi.

Operasyonlarda şehit sayısının diğer bölgelerle kıyaslanmayacak şekilde artması yakınmaların daha da artmasına ve askeri makamlara iletilen şikâyetin Genelkurmay’a kadar ulaşmasına neden oldu.