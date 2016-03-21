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Nusaybin'deki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi

Güvenlik güçleri, Dicle ve Fırat mahallelerindeki operasyonlarına devam ediyor

21 Mart 2016 12:48

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan özel harekât polisi Gökhan Osman Karaduman'ın ardından süren çatışmalarda 4 asker daha hayatını kaybetti. Nusaybin'de şehit sayısı 5'e yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığı, 4 askerin şehit olması ile ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"21 Mart 2016 Pazartesi günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda 4 kahraman silaharkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ve 1 kahraman emniyet mensubumuz yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve kahraman emniyet mensubumuza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur," denildi. 

 

 

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