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Nusaybin'de bir asker daha şehit oldu

Nusaybin'deki operasyonlar 14 Mart'tan bu yana sürdürülüyor

25 Mart 2016 21:29

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK mensuplarına yönelik operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

İlçede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK mensuplarının yakalanması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor. 

Güvenlik güçlerince Dicle Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu bir asker yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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