T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de 1 polis ve 1 asker daha şehit oldu

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin'de operasyonlar sürüyor

19 Mart 2016 16:38

Mardin'in sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda bir polis ile bir asker şehit düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesi, açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan ortak operasyon devam ediyor. Güvenlik güçlerince Fırat Mahallesi'nde yürütülen operasyonda, çatışmada ağır yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda,  el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir asker şehit oldu. 

ETİKETLER

nusaybinçatışmapolisasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24