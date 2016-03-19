Nusaybin'de 1 polis ve 1 asker daha şehit oldu

Mardin'in sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda bir polis ile bir asker şehit düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesi, açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan ortak operasyon devam ediyor. Güvenlik güçlerince Fırat Mahallesi'nde yürütülen operasyonda, çatışmada ağır yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir asker şehit oldu.