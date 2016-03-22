Nusaybin'de bir asker daha şehit oldu; 7 asker yaralı

PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinden bir şehit haberi daha geldi. Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir uzman çavuş şehit oldu, 7 asker yaralandı.

İlçenin Dicle Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçlerinin zırhlı araçla geçişi sırasında, PKK’lılar tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, 1 uzman çavuş şehit olduğu öğrenilirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Nusaybin'de dün yaşanan çatışmalarda da 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.