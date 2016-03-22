T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de bir asker daha şehit oldu; 7 asker yaralı

El yapımı patlayıcı zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi

22 Mart 2016 12:11

PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinden bir şehit haberi daha geldi. Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir uzman çavuş şehit oldu, 7 asker yaralandı.

İlçenin Dicle Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçlerinin zırhlı araçla geçişi sırasında, PKK’lılar tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, 1 uzman çavuş şehit olduğu öğrenilirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Nusaybin'de dün yaşanan çatışmalarda da 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

ETİKETLER

mardinnusaybinşehitoperasyonzırhlı araçuzman çavuşPKKeypel yapımı patlayıcı

İlgili Haberler

Nusaybin'deki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi

Güvenlik güçleri, Dicle ve Fırat mahallelerindeki operasyonlarına devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24