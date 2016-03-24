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Nusaybin'de patlama; 3 asker şehit oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Nusaybin'de 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor

24 Mart 2016 12:50

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binaya girişi sırasında yaşanan patlamada 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; operasyonların devam ettiği Nusaybin'de, 09.45 sıralarında, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binaya girişi sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Operasyonların yoğunlaştırıldığı Dicle ve Fırat mahalleleri, sürekli çatışma ve patlama sesleriyle yankılanıyor.

 

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