Nusaybin'de patlama; 3 asker şehit oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binaya girişi sırasında yaşanan patlamada 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; operasyonların devam ettiği Nusaybin'de, 09.45 sıralarında, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binaya girişi sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Operasyonların yoğunlaştırıldığı Dicle ve Fırat mahalleleri, sürekli çatışma ve patlama sesleriyle yankılanıyor.