'Gelin geçmişten ders alalım, kaybedilen canları hatırlayalım'

Cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ile gelinen noktada tırmanan gerilime insani bir müdahaleyi amaçlayan aydın, yazar ve STK temsilcililerinin öncülük ettiği 'Sessiz kalmamak gerek imza insiyatifi' çözüme yardımcı olacak ziyaret ve girişimlerde bulunmayı planladıklarını belirterek kamuoyuna bir bildiri ile seslendi.

Sessiz kalmamak gerek imza inisiyati'nin yayımladığı metin:

"Açlık grevlerinde endişe verici sınır hızla aşılıyor. Kısa bir zaman içinde düğüm çözülmezse, biyolojik ve sosyal bünyede oluşacak hasarın telafisi mümkün olmayacak. Can kaybının telafisi zaten imkansız.

Canlı cansız tüm yaratılmışları aziz bilen bir geleneğin insanlarına sesleniyoruz: Durun ve düşünün! İhramlı iken sineğin bile canına dokundurmayan bir anlayıştan gelenler, herkes vazgeçse sizin hayattan yana durmanız, cana sahip çıkmanız icap eder.

Hükümete sesleniyoruz:

Kimin işine yarar kaygısına, yenilgi endişesine ve gücünü kanıtlama hissiyatına teslim olmadan, sizden öncelikle ölümleri durdurmak için elinizi uzatmanızı ve çözüm için adım atmanızı talep ediyoruz. Hakların teslimi boyun eğmek değildir; Ölüme gitmekte olan bir insana “gitme, geri dön, senin yaşamanı istiyorum” demek taviz vermek değildir. Tersine, husumeti kaldırmak ve yaraya merhem olmak için onlarca yılın kaybolan duygudaşlık zeminini inşa etmek için vesile ve fırsattır.

Açlık grevindeki insanlara sesleniyoruz:

Talep ettiğiniz üç hak da meşrudur. Sizin talepleriniz bizim taleplerimizdir. Siz ölmeyin, anadilde eğitim başta olmak üzere, biz bu hakları savunuyoruz ve bundan sonra da savunacağız.

BDP’ye sesleniyoruz:

Kürtlerin sivil ve siyasi hak taleplerinin meşruluk kazandığı ve iadesinin her geçen gün daha fazla mümkün olduğu bir ortamda, bu insanların ölmesini engellememenin sorumluluğu hepimizi kuşatıyor.

Sizden açlık grevlerini desteklemenizi değil, hiçbir siyasi davanın insan canından değerli olmadığını açıklamanızı, Meclis’e dönmenizi ve - yarın hükümet hangi yönde hareket edecek olursa olsun- açlık grevlerine derhal son verilmesi için çağrı yapmanızı bekliyoruz.

Bu süreçte etkili olabilecek tüm aktörlere sesleniyoruz:

Gelin geçmişten ders alalım, kaybedilen canları hatırlayalım, giden bütün canların bir

parçamızı kopararak gittiğini idrak edelim ve bu kez ölümün bizi alt etmesine izin vermeyelim.

İmzacılar

Abdülvahap Coşkun, Ayşe Akdeniz, Baskın Oran, Berat Özipek, Cahit Koytak, Cemal Uşşak, Cihan Aktaş, Emine Uçak Erdoğan, Emrullah Beytar, Fatma Bostan Ünsal, Ferhat Kentel, Güldalı Coşkun, Halim Yılmaz, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hilal Kaplan,İbrahim Sediyani, Mehmet Ali Devecioğlu, Mehmet Bekaroğlu, Murat Aksoy, Mustafa Kaylı, Neslihan Akbulut Arıkan, Nevzat Çiçek, Nil Mutluer, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sıdıka Çetin, Şinasi Haznedar, Taner Ayaz, Ufuk Coşkun, Ümit Aktaş, Ümit Kıvanç, Üstün Bol, Yıldız Ramazanoğlu..