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Dünya

Noam Chomsky'den Türk hükümetine açlık grevi çağrısı

ABD’li dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, açlık grevleri için hükümete çağrıda bulundu

12 Kasım 2012 14:06

Dünyaca ünlü ABD’li dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, yayınladığı bir video ile Türk hükümetine açlık grevlerini acilen durdurma çağrısı yaptı.

Chomsky videoda, “Türkiye hükümetinden hem insanlık namına, hem de doğuracağı ciddi siyasi sonuçlar ve insan hakları gerekçeleriyle, şu anda çok ciddi bir aşamaya gelmiş açlık grevlerinin, bana göre son derece makul olan taleplerini karşılamak suretiyle bu krizi sona erdirmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Videoda, cezaevinde bulunan Kürt vatandaş sayısı, açlık grevinde olanların kimler olduğu gibi bilgilere de yer verildi.

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