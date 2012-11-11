Arınç: Adım atacağımızı tüm Türkiye biliyor, açlık grevine son verin

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açlık grevlerine son verilmesi çağrısında bulundu, ''Adım atacağımızı bütün Türkiye'nin bildiğini ifade etmek istiyorum'' dedi. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Trabzon'da yaptığı açıklamada, "Bu açlık grevleriydi, ölüm oruçlarıydı bunlar şantajdır, bunlar blöftür, bunlar şovdur, sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız" dedi.

Reform İzleme Grubu'nun (RİG) 27. Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ev sahipliğinde, Bursa'da yapıldı. Toplantının ardından Arınç, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Bülent Arınç, bir soru üzerine, açlık grevleriyle ilgili konuya demokratikleşme, AB süreci açısından baktıklarını söyledi. Arınç, şöyle devam etti:

''İnsan haklarıyla ilgili olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir talep siyasi olabilir veya olmayabilir. Ama her demokratik talebin hükümetimiz tarafından dikkate alınacağını, konuşulacağını, tartışılacağını, parlamentonun bazı konularda karar verme yetkisini üzerinde taşıdığını ifade etmiştik. Bu haklar elde edilene kadar açlık grevine 'devam edeceğiz' demenin hiçbir ahlaki, hiçbir mantıki, hiçbir makul temeli yoktur. Dayanağı da yoktur. Bu talepler konuşulur, tartışılır, baştan reddedilmez.''

'Adım atacağız'

Arınç, 60'ıncı günden sonra greve devam etmek isteyenlerin vücut bütünlüklerinde hayati anlamda tehlikeler meydana gelebileceği belirterek, ''Umarım ki bugün, en geç yarın bu grevi bitirirler. İfade etmek istedikleri hususları biliyoruz. Bu konularda da Türkiye gerçeğini dikkate alarak, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda adım atacağımızı bütün Türkiye'nin bildiğini ifade etmek istiyorum'' dedi.