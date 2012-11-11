Erdoğan: Açlık grevleri şantaj, blöf ve şovdur, gerekli sağlık müdahalesini yaparız



Hükümet açlık grevi eylemcilerine sağlık müdahalesini gündemine aldı. Siirt'te şehit olan 17 asker için Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törene katıldıktan sonra Trabzon'a geçen Başbakan Tayyip Erdoğan, burada açlık grevleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, “Bu açlık grevleriydi, ölüm oruçlarıydı bunlar şantajdır, bunlar blöftür, bunlar şovdur. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız'' dedi.

BDP milletvekillerinin de açlık grevine katılmasını eleştiren Erdoğan ''Şimdi de milletvekilleri yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız'' diye konuştu.

Başbakan, Abdullah Öcalan’ın ev hapsi tartışmalarıyla ilgili olarak da “Terörist başının ev hapsi bizim dönemimizde söz konusu olmayacak. Neredeyse orada kalacak” dedi.

Kanun müdahaleye olanak veriyor

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, cezaevlerindeki ölüm orucu ve açlık grevlerine zorla sağlık müdahalesini de düzenliyorç Kanunun ''Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek Ve İçecekleri Reddetmesi'' başlığını taşıyan 82. maddesi şu hükümleri taşıyor:

Madde 82 - (1) Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde, beslenmelerine kurum hekimince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır.

(2) Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlülerden, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaksızın başvurulur.

(5) Bu madde uyarınca hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

'Birbirimizi hak için sevelim'

Pervari’deki helikopter kazasında şehit olan 17 askere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır dileyen Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor ve devam edecek. Bedeli tüm dünyada olduğu gibi bizde de tabii ki ağır. Bunlara rağmen milletimizin istediğini ve beklediğini er veya geç başaracağız. Çünkü bizim niyetimiz samimidir. Niyetimiz samimi olduğu için de bu işte başarılı olacağız. Yeter ki milletçe bir, birlik, dayanışma içinde olalım. Sonunda inşallah terörü ezeceğiz. Aman aramıza ayrılık- gayrılık girmesin. Ayrılan gayrılığa müsade etmeyelim. Birbirimizi hak için sevelim. Birbirimiz bu şekilde sevdiğimiz sürece başarılı olacağız. Dün uzun bir yolculuktan geldim. Taa Endoezya’da bunu gördük. Burunei’ye gittik, orada da bunu gördük. Türkiye 2023’e farklı hazırlanıyor. Herkes de bunun bilinci içinde. Bu ülkeyi, bu milleti 2023’te dünyanın ilk 10’u arasına inşallah sokacağız."

Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer eşlik etti. Başbakan ve yanındakiler daha sonra da Rize’ye hareket etti.