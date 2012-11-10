Kışanak: Bugünden itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz

Açlık grevlerinin 60. gününde hükümetten adım atılmadığı gerekçesiyle BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder, Sabahat Tuncer, Adil Kurt ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, “Cezaevindeki yürütülen eylemin sorumluluklarına ortak olma eylemidir. Çözüm bulunarak cezaevindekilerin eylemi sona ererse biz de sona erdiririz. Aksi takdirde sonuna kadar yürümeye kararlıyız” dedi.

Kışanak bu yükü omuzlarına aldıklarını belirterek şöyle dedi:

"10 gündür yaptığımız bir çok toplantıda arkadaşlarımızın tamamı böylesi bir açlık grevini önerdiler. Tamamı açlık grevine katılmak ceza evlerinde yükselen bu çığlığa katılmak için ısrarlı oldular. Yine belediye başkanlarımız bu konuda bu sorumluluğu mutlaka paylaşmak istediklerini kendileri de bu direnişin içerisinde yer almak istediklerini söylediler. Biz bütün tartışmalar sonucunda arkadaşlarımızı ikna ederek tamamının açlık grevine girmesine gerek olmadığını belirttik. Temsili grupla bu sorumluğu hepsinin adına yürütüyoruz."

"Tüm belediyeler adına büyükşehir belediye başkanı Osman Baydemir ile birlikte süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz. Tutsakların talebi bizimde talebimizdir. Bizde çözüm müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Bizde kürt halkının dili üzerindeki yasakların kaldırılmasını istiyoruz. bu çığlığın sesin duyulması için bizde bugünden itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz. Cezaevlerindekilerin talebi bizimde talebimizdir. Çözüm bulunursa arkadaşlarımızın eylemi sona ererse bizde sona erdiririz. Aksi takdirde sonuna kadar yürümeye kararlıyız."

Demirtaş: Ölünecekse biz ölürüz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ’2’nci Halkların Demokratik Kongresi’nde yaptığı konuşmada cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülere kararlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Demirtaş, "O halde siz ölümüne direniyorsanız biz de ölümüne direneceğiz. Ölünecekse biz öleceğiz, sizin kadar kararlıyız, sizin kadar ısrarcı olacağız" dedi.

Ankara’da toplanan 2’nci Halkların Demokratik Kongresi’nde konuşma yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerinde ölümlerin olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, açlık grevleri tümden bitene kadar Meclis’teki komisyon çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı. KCK operasyonlarının başladığı 14 Nisan 2009’dan bu yana hükümetin güvenlik-tasfiye konseptiyle sonuç almaya çalıştığını öne süren Demirtaş, açlık grevleri ile bu duruma müdahale edildiğini ve hükümetin açlık grevlerini güvenlik konseptinin çökmesi olarak gördüğünü iddia etti.

Demirtaş, tutuklamaların ve Öcalan üzerindeki tecritin bunun bir parçası olduğunu savunarak; şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda sürdürülen mücadeleyle bu konsept çökmüştür. Artık bu konsept sürdürülemez hale getirilmiştir. AKP’yi çılgına çeviren de tam da budur işte. Çok güvendikleri o konseptin yani Türkiye’de direnişte olan, dik duran, bütün bu zulme karşı boyun eğmeyen bu gücün artık tasfiye edilmesi kesin olarak ilan edildikten sonra aradan geçe 3 yıla rağmen çok daha büyük bir güçle, kararlıkla cezaevi dahil bütün sahalarda kendini gösteriyor olması,seçimlerde, parlementoda, mitinglerde, 1 Mayıs’larda yaşamın her alanında ortaya çıkıyor olmasıdır. Cezaevi direnişlerine işte böyle yaklaşıyorlar. Kendi güvenlik konseptlerinin artık çözülmeye yakın olduğu bir noktada cezaevleri duruma müdahale etmiştir. Açlık grevindeki arkadaşlarımız aynen şunu ifade ettiler bize; son bir buçuk yılda binden fazla insan savaşta öldü. Biz artık bu savaşı durduracağız, ölümleri durduracağız. Evet, biz içeride birkaç yüz kişi ölebiliriz. Ama dışarıda birkaç bin kişinin daha ölümünü durdurmanın başka yolu yoksa, bu savaşta artık son ölen insanlar biz olmak istiyoruz. Bu nedenle müzakareler başlamadan, tecrit bitmeden, Kürtlerin ana sütü gibi helal olan ana dil hakkıyla ilgili gelişmeler yaşanmadan biz kararlıyız dediler."



'Başbakan kendini yargının yerine koyuyor'



Yüzlerce açlık grevi eylemcisinin yaşamını yitirme durumuyla karşı karşıya kaldığını ve kritik eşiğin aşıldığına dikkat çeken Demirtaş, cezaevinde tabut çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Demirtaş savcıları eleştirek şunları kaydetti;

"Arkadaşlarımız ne kadar kararlıysa, ne kadar ölümü göze almışlarsa biz de onların ölmemesi için o kadar kararlıyız dedik. Bunun için taleplerinin hayata geçmesi gerekir. Düşünün ki bir ülkede var olan kanunun uygulanması için binlerce insan bedenini ölüme yatırıyor. 12 yaşında bir çocuğun attığı slogan nedeniyle soruşturma açan savcılara soruyorum. Bu ülkenin başbakanı çıkmış; ’Avukatla görüşme hakkı o tarafta dursun’ diyebilmiştir. Sen 12 yaşındaki çocuğa soruşturma açılırken aslan kesiliyorsun da kendini yargının yerine koyan, savcının, hakimin yerine koyan ’Ben kanunum, ben istersem avukatla hükümlüsü görüşür’ diyen bir Başbakan’a karşı gıkınız çıkmamıştır kahraman savcılar. Bu kahraman savcılara soruyorum şimdi; bu insanlar anadilde tek bir kelime savunma yapabilmek için yargılanmayı bekliyorlar."



'Gerçekleşecek bir ölümün faturası ağır olur'



BDP Genel Başkanı Demirtaş, açlık grevinin başladığı günden bu yana defalarca hükümetle görüşme yaptıklarını bildirirken, ölümleri durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin ölmesi halinde faturanın ağır olacağını öne süren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Açlık grevindeki arkadaşlarımızın talepleri elbette bizim taleplerimizdir ama içeride adım adım, saat saat gerçekleşecek bir ölümün faturası ağır olacaktır, biz bunu durdurmaya çalışıyoruz. Yapmadığımız görüşme kalmadı, açlık grevi başladığından bu yana belki 10 defa hükümet nezninde görüşmeler yaptık. İkisini bizzat kendim yaptım. Miting yaptık, yürüyüş yaptık, basın toplantısı düzenledik, parlementoda konuştuk, televizyonlara çıktık, imza topladık, her yerde haykırdık. Elimizden ne geliyor, ne imkan varsa sonuna kadar kullandık. Ama şimdi öyle bir noktadayızki, arkadaşlarımızın hayatı Başbakan’ın programına bağlı. Bilmem ne imzalanacakmışta Başbakan’ın gelmesi bekleniyor. İmza bekler de canlar bekler mi? Bu kadar kritik bir meselede nasıl bu kadar ciddiyetsiz davranılıyor?."



'Ölümlere seyirci kalmayacağız'



Demirtaş, cezaevinde gerçekleşebilecek ölümlere sessiz kalmayacaklarını, bugün Diyarbakır’da açlık grevi başlatan Tuncel’in aralarında bulunduğu milletvekili grubumuzun tavrının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. BDP Genel Başkanı, "Arkadaşlarımız içeride ölecekse, biz ölümlerine sayirci kalmayacağız. Öncelikle onların sorumluluğunu devralıyoruz. Biri ölecekse biz öleceğiz, siz o yetkiyi, temsiliyeti bize verdiniz. Bizi seçerken bize verdiğiniz oylarla ’Direnin’ dediniz. O halde siz ölümüne direniyorsanız biz de ölümüne direneceğiz. Bu yetkinin asıl sahipleri böyle direniyorsa, vekil olanlar ondan daha fazla direnmek zorundadır" diye kaydetti.



'Meclis'te komisyon çalışmalarını askıya aldık'



Açık grevindeki tutuklu ve hükümlülere seslenen Demiraş, özellikle ilk grupta yer alan eylemcilerin bu durumu yeniden değerlendirmesini rica ederek, bütün sorumluluğu, yükü kendi omuzlarına aldıklarını söyledi. Demirtaş, Meclis’teki komisyon çalışmalarını askıya aldıklarını ifade ederek şunları söyledi;

"Ölünecekse biz öleceğiz, sizin kadar kararlıyız, sizin kadar ısrarcı olacağız. ’Artık yeter’ demezsek, bu kararlığımızı okumazlarsa ne savaşı ne ölümü durduramayız diye kaygılıyız. Bizler, bugünden itibaren parlementodaki komisyon çalışmalarını da askıyı alıyoruz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu dahil olmak üzere açlık grevi tümden sonlanana kadar bütün komisyon çalışmalarını askıya alıyoruz. Sadece Genel Kurul çalışmalarını yürüteceğiz ve orada da bir gündemimiz olacak: açlık grevleri ve onun talepleri. Unutulmasın, bu açlık grevini başlatan AKP’dir, AKP’nin tavrıdır. Ama açlık grevini bitirecek olan halktır."