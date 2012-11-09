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BDP'li Ata: Tüm BDP vekilleri açlık grevine aday, kimin greve katılacağı yarın netleşecek

Ayla Akat Ata, 'BDP'li milletvekillerinin tamamının açlık grevine girmek için isimlerini önerdiklerini, fakat isimlerin henüz belli olmadığını, yarın açıklanacağını' söyledi

09 Kasım 2012 18:27

 

Cezaevlerinde sürdürülen açlık grevleri 59. gününe girerken, 5 BDP'li vekil ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in "hükümet taleplere dair somut bir açıklama yapmazsa" yarın (10 Kasım 2012) Diyarbakır'da açlık grevine başlayacağı ileri sürüldü. Ancak, T24'e açıklama yapan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, "BDP'li milletvekillerinin tamamının açlık grevine girmek için isimlerini önerdiklerini, fakat isimlerin henüz belli olmadığını ve yarın açıklayacağını" söyledi.    

Hafta başında TBMM'de açlık grevi yapmaya hazırlanan fakat Bakanlar Kurulu toplantısında "anadilde savunma hakkı"nın verileceği, "Abdullah Öcalan ile avukat görüşmeleri"nin sağlanacağı yönündeki  açıklamaların ardından milletvekilleri açlık grevine girme kararını ertelemişti. BDP'li vekiller "hafta sonuna kadar hükümetten somut bir adım atılmazsa açlık grevine gireceklerini" dile getirmişlerdi.

Radikal.com.tr'de Rıfat Başaran'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "BDP’liler bugün akşam saatlerine kadar Hükümetten bir adım atılmaması halinde yarın (Cumartesi) Saat 11:00’de Diyarbakır’da DTK binasında BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak başkanlığında toplanarak, eylem kararlarını açıklayacak" denildi. Haberde, "BDP'lilerin Çarşamba günü yapmayı planladığı ancak ertelediği açlık grevine yarın Diyarbakır’da başlayacağı" ve greve "BDP Eşbaşkanı Selahhattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile BDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Sebahat Tuncel ve DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk'un katılacağı" ileri sürüldü. 

T24'ten Ruken Tuncel'e konuşan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, "Radikal'de böyle bir haber yer aldı, ancak bu gerçeği yansıtmıyor" dedi. Ata, "Henüz açlık grevine katılacak isimlerin netleşmediğini, BDP'li milletvekillerinin tamamının açlık grevine girmek için isimlerini önerdiklerini, fakat isimlerin yarın Gültan Kışanak'ın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında yapacağı açıklamayla belli olacağını" söyledi.

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ile Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, Demokratik Toplum Kongresi'nde alınan karar doğrultusunda dün açlık grevine başlamıştı. 

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