BDP'li Üçer ve Ayna açlık grevine başladı

Ruken Tuncel

Açlık grevleri 58. gününe girerken BDP Milletvekilleri Emine Ayna ve Özdal Üçer Diyarbakır'da açlık grevine girdi.

BDP Van Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Üyesi ve Koordinasyon Sözcüsü Özdal Üçer, T24'e yaptığı açıklama şunları söyledi: Biz DTK Daimi Meclisi Üyesi Milletvekilleri olarak bu açlık grevine başladık. BDP'li vekillerin açlık grevinin sonlandırılmasına dair görüşmeleri devam ediyor. Süresiz ve dönüşümsüz olarak başladığımız açlık grevine, zindanlardaki açlık grevleri son bulana ve talepler kabul edilene kadar devam edeceğiz.

Üçer, açlık grevine DTK Daimi Meclis Üyesi 13 kişi ile birlikte başladıklarını söyledi.

Demirtaş 'gündeme alacağız' demişti

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Salı (6 Kasım 2012) günkü grup toplantısında "Ağırlıklı olarak grubun neredeyse tamamı, böyle bir eylemi (açlık grevi) yapmak istiyor. Belki önümüzdeki bir iki gündeki gelişmelere göre gündemimize alacağız" diye konuşmuştu .