'Açlık grevindeki iki kişi ölümün eşiğinde'

CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, açlık grevindeki Emrah Kaplan ve Suphi Yalçınkaya'nın ölümün eşiğinde olduğunu söyledi.

Açlık grevi yapılan cezaevine giden ve görüşmeler yapan CHP’li Aytuğ Atıcı, Meclis’te konuştu.

Cezaevlerinde iki aya yakın bir süredir devam eden açlık grevleri, siyasetçilerin yakın takibinde.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kandıra F Tipi Cezaevi’ndeki eylemcileri ziyaret etti.

Atıcı, iki mahkumun ölüme çok yakın olduğunu söyledi.

Cezaevinde açlık grevindeki mahkumlarla görüşen Atıcı, konuyu Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Atıcı, açlık grevindeki Emrah Kaplan ve Suphi Yalçınkaya'nın ölümün eşiğinde olduklarını söyledi.

Atıcı, “Bu insanlarda burun kanamaları başlamış. Makatlarından kan geliyor. Yaşasalar bile, ölmeye başlayan beyin hücreleri yerine gelmez. Siz bu insanları kurtarsanız bile bu Wernike Korsakof olacaklar...” dedi.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise, eylemin durdurulması için partisinin bir yaptırımı olmadığını söyledi: “Kararı verecek olanlar cezaevindeki tutsaklar...”

MHP'nin eyleme yönelik tepkisi ise sürüyor. Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Büyük resim Kürdistan’dır. Aşama aşama büyük Kürdistan’a gidiş vardır. Anadilde savunma hakkı, anadilde eğitim hakkı, bölücü başına uygulanan tecridin kaldırılması gerekçesiyle yürütülen açlık grevlerinin amacı da aynıdır...” dedi.