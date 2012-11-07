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Politika

Baydemir: Açlık grevinde ölen olursa, başkanlık yaparsam haram olsun

BDP'li Baydemir, 'Diyalog, müzakere, vicdan, evrensel hukuk kriterlerini ve uygulamalarını tercih ettim. Sivil itaatsizliği tercih ettim' dedi

07 Kasım 2012 17:02

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, açlık grevinin sonuçlanma şeklinin hayatının bundan sonraki dönemini şekillendireceğini söyledi. Baydemir, 'Ben özeleştiri vereceğim halkıma. Ve ben bir gün Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaparsam bana haram olsun' dedi.

Geçen cumartesi (3 Kasım 2012) günü BDP ’nin mitingine izin verilmeyince milletvekilleriyle gittiği Diyarbakır Valiliği’nin önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan Osman Baydemir, konuya ilişkin bir yerel televizyonda açıklamalar yaptı.

Baydemir, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ’ın tutumunu eleştirdiği ve açlık grevi yapanların talebinin kendi talebi olduğunu belirttiği açıklamalarında şöyle dedi:

"Bütün yaşamım boyunca silahlı muhalefet yöntemini benimsemedim. Diyalog, müzakere, vicdan, evrensel hukuk kriterlerini ve uygulamalarını tercih ettim. Sivil itaatsizliği tercih ettim. Ve her platformda da bunu savundum. Cezaevinde ölüm çıkarsa ben çıkıp halkımdan özür dileyeceğim. ’Ben sizi yanılttım’ diyeceğim. Ben özeleştiri vereceğim halkıma. Ve ben bir gün Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaparsam bana haram olsun."

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