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BDP’den açlık grevleriyle ilgili yeni eylem planı

BDP: Hayatları karartmayın, ölümlere hayır

09 Kasım 2012 14:22

Cezaevlerinde "Abdullah Öcalan’ın sağlık-güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması, anadil önündeki tüm engellerin kaldırılması" talebiyle başlatılan açlık grevleri 59. gününe girerken,  BDP'de grevlerle ilgili yeni eylem planı hazırlığında olduğunu açıkladı. BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak imzasıyla dün(8 Kasım 2012) il örgütlerine bir genelge gönderildi. Genelge de demokratik eylemlerin yükseltilmesi gerektiği ifade edildi.

 
Genelgede, 12 Eylül tarihinde 63 tutuklu ve hükümlü ile  başlatılan açlık grevlerinin 5 Kasım tarihinde on bin tutuklu ve hükümlünün katılmasıyla  yeni bir boyut kazandığı vurgulanarak şöyle denildi: 
"Kaybedilecek tek bir saniyeye bile tahammülümüz olmamalıdır. Tutsakların talepleri bizim de yıllardır savunduğumuz, mücadelesini verdiğimiz taleplerdir. Bu taleplere olumlu yanıt verilmesi durumunda, Kürt sorununun demokratik, siyasi, barışçıl çözümünün önünün açılacağına da inanıyoruz. Çünkü olumlu yanıt verilmesi durumunda, yıllardır yaşanan acıların, savaşın yol açtığı ölümlerin daha da artmaması için olanak yaratılmış olacaktır"
"11 Kasım Pazar günü örgütlü olduğumuz bütün illerde, açlık grevlerine dikkat çekmek ve taleplerin sahiplenildiğini göstermek amacıyla saat 19.00’dan itibaren bütün evlerin ve işyerlerinin gece boyunca ışıklarını kapatmaları, evlerin ve işyerlerinin dış pencere ya da balkonlarında mum yakarak “Hayatları karartmayın, ölümlere hayır” mesajı vermeleri çağrısı yapılacaktır. Evlerin özellikle caddeye bakan balkon ve pencerelerine mum bırakılmasının da cezaevlerinde ve dışarıda hayatların kararmaması açısından önemli bir mesaj olacağı unutulmamalıdır"
 
Genelgeye göre; 10 Kasım Cumartesi günü Cizre’de, 11 Kasım Pazar günü Siirt’te mitingler yapılacak. Mitinglere BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak da katılacak. 12-19 Kasım tarihleri arasında da  İstanbul ve Van’da BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla mitingler yapılacak.  BDP il ve ilçe örgütleri ise 11 Kasım Pazar günü saat 12.00’de açlık grevlerinin sürdüğü tüm cezaevlerine yürüyüşler düzenleyecek. 
 

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