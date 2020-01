Selahattin Demirtaş: Radikal eylemlere hazırlanıyoruz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın "Açlık grevi diye bir şey yok, şovdan ibaret" sözlerini "ahlak dışı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Demirtaş, "açlık grevleri konusunda hükümetten beklentileri olmadığını" ve "parti olarak radikal eylemlere hazırlandıklarını" belirtti.

Dicle Haber Ajansı'na (DİHA) konuşan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevlerinin Adalet Bakanı'nın yanı sıra doktor ve istihbarat raporlarıyla da ispatladığını söyledi. Açlık grevindeki tutsakların durumuna ilişkin tüm raporların hükümette mevcut olduğunu dile getiren Demirtaş, Başbakan'ın tek amacının, Kürt halkında ve kamuoyunda oluşan duyarlılığın, Türkiye'nin batısına yansımaması olduğunu vurguladı. Demirtaş, açlık grevleri konusunda Hükümet'ten bir beklentileri olmadığını belirterek "Parti olarak radikal eylemlere hazırlanıyoruz" dedi.

'Bu insanlar niye ölüme yattılar, diye sorulmalı'

Başbakan Erdoğan'ın Türk ve dünya kamuoyunda oluşabilecek duyarlılığı çarpıtma amacıyla yalana sarıldığını ifade eden Demirtaş: "Bu da Başbakan'ın ahlaki düzeyini gösteriyor. Bu insanlar niye ölüme yattılar, onun sorulmasını engellemeye çalışıyor. Aslında sorulması gereken soru, bu insanlar niye ölüme yattılar? Bu sorunun cevabı Başbakan'dan istenmesin diye Ahmet Türk'ün evindeki yemeği gündeme getiriyor. Meseleyi çirkin bir noktaya çekmeye çalışıyor; ama bunlara takılmamak lazım. Bunun ciddi gündem oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gündemimiz cezaevinde açlık grevinde bulunan tutsakların talepleridir. Onun dışında hiçbir şeye takılmamak lazım" dedi.

"Tutsakların taleplerinin milyonlar tarafından sahiplenilmiş talepler olduğunu" dile getiren Demirtaş, "Milyonlar, daha dün her yerde yaşamı durdurarak, bu taleplerin arkasında olduğunu göstermiştir. Bu durum tabi devleti de Başbakan'ı da ürkütmüştür. O nedenle taleplerin arkasında çok güçlü durarak, her gün bulunduğu her yerde eylem yaparak talepleri sahiplenmek dışında hiçbir şeye kafa yormamak lazım" şeklinde konuştu.

'Başbakan kendi bakanını bile yalanladı'

Başbakan Erdoğan'ın cezaevlerinde açlık grevi olmadığını söyleyerek kendi Adalet Bakanı ile çeliştiğine de vurgu yapan Demirtaş, "Başbakan kendi bakanını bile yalanlayarak, onun açıklamalarını boşa çıkararak ne derece bir siyasetsizlik içinde olduğunu gösterdi" dedi.

"Başbakan çaresizlik içinde olduğu için psikolojik savaş yürütüyor" diyen Demirtaş şunları söyledi: "Çünkü Avrupa veya batı bu meseleye ilgi gösterirse, açlık grevi yürütenlerin taleplerine ilişkin bir duyarlılık oluşursa, Başbakan'ın ne kadar sıkışacağı açığa çıkacak. Hükümetin ne kadar baskı uyguladığı, ne kadar anti demokratik yöntemler uyguladığı açığa çıkacak"

‘Ölümlerin olmasına izin vermeyeceğiz'

"Açlık grevlerinin başladığı ilk günden bu yana Hükümet'ten somut hiç bir beklentileri olmadığını" belirten Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın çaba sarf ettiğini fakat Sadullah Ergin'inde Başbakan'ı aşamadığını söyledi. Açlık grevi yapanların Başbakan'a güvenerek açlık grevine girmediğini söyleyen Demirtaş, "Başbakan orada kendi bakanlarını bile ezecek bir tutum içerisinde. Biz halkımıza güveniyoruz. Açlık grevi yapanlar da Başbakan'a güvenerek açlık grevi yapmadılar, halka güvenerek yaptılar. Önümüzdeki bir hafta çok kritik bir süreç, açlık grevlerinin her haftası kritiktir; ama her gün ölüme biraz da yaklaşıyoruz bu nedenle giderek eylemimizi, söylemimizi tırmandırmamız, yükseltmemiz lazım. Biz de BDP milletvekilleri olarak daha farklı ne yapabiliriz, bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, kararlarımızı halkımızla paylaşacağız. Biz de radikal bir duruş sergileyeceğiz tabii ki. Ölümlerin olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.