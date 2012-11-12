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Politika

BDP’den Anayasa çalışmalarına açlık grevi protestosu

Anayasa Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, BDP'nin bu tavrının gayet insani ve meşru olduğunu dile getirdi

12 Kasım 2012 17:35

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

BDP,  açlık grevleri nedeniyle TBMM’deki tüm komisyon çalışmalarını askıya aldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na da açlık grevi rötarı geldi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen  BDP Grup Başkanvekili  İdris Baluken, komisyon çalışmalarına katılmayacaklarını ancak kendi gündemleriyle Genel Kurul çalışmalarına katılmaya devam edeceklerini  söyledi. Anayasa Komisyonu’nun CHP’li Üyesi  Atilla Kart,  Kart, BDP'li üyelerin açlık grevlerini gerekçe göstererek Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını askıya almalarına yönelik, "BDP adına görev yapan arkadaşlarımızın toplantılara katılamamaları bence meşru, makul ve insani bir gerekçedir" derken "tatil formülü” için  "Tahmin ediyorum grubumuzun da değerlendirmesi de bu yönde olacaktır" dedi.

 

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