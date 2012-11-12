BDP’den Anayasa çalışmalarına açlık grevi protestosu

Hülya Karabağlı

ANKARA

BDP, açlık grevleri nedeniyle TBMM’deki tüm komisyon çalışmalarını askıya aldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na da açlık grevi rötarı geldi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, komisyon çalışmalarına katılmayacaklarını ancak kendi gündemleriyle Genel Kurul çalışmalarına katılmaya devam edeceklerini söyledi. Anayasa Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, Kart, BDP'li üyelerin açlık grevlerini gerekçe göstererek Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını askıya almalarına yönelik, "BDP adına görev yapan arkadaşlarımızın toplantılara katılamamaları bence meşru, makul ve insani bir gerekçedir" derken "tatil formülü” için "Tahmin ediyorum grubumuzun da değerlendirmesi de bu yönde olacaktır" dedi.