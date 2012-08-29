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Gaziantep'teki saldırıda 1 kişi daha yaşamını yitirdi

Gaziantep'teki bombalı saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

29 Ağustos 2012 13:27

Gaziantep'teki bombalı saldırıda yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybednlerin sayısı 10'a yükseldi.  Saldırıyla ilgili 5 zanlı da tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan ve o tarihten bu yana Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Yaşar Bayram, kurtarılamadı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

5 zanlı tutuklandı

Bu arada, bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 5'i, Cumhuriyet Savcısı tarafından 15 saatlik bir sorgunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme zanlılar R.F., H.F., Y.A., Y.O. ve B.T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri arasında cezaevine teslim edildi.

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