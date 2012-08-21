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PKK: Gaziantep'teki patlamayla ilgimiz yok

'Zaten KCK Yürütme Konseyi'nin yaptığı bayramda çatışmalardan kaçınma çağrısına güçlerimiz uymaktadır'

21 Ağustos 2012 13:44

PKK'nin silahlı kolu HPG, 9 kişinin ölümüne yol açan patlamayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıkladı

HPG adına ANF’ye gönderilen yazılı açıklama şöyle: “20 Ağustos günü Antep merkezde bir patlama meydana gelmiştir. Hem devlet yetkilileri hem de Türk basını bu olayı hareketimiz üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Bu patlama ile güçlerimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyu ve halkımız da bilmektedir ki güçlerimizin sivillere yönelik bir girişimi olamaz. Zaten KCK Yürütme Konseyi'nin yaptığı bayramda çatışmalardan kaçınma çağrısına güçlerimiz uymaktadır. Bayram sürecinde operasyonlardan kaynaklı yaşanan çatışmalar dışında güçlerimizin herhangi bir girişimi de olmamıştır.”

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