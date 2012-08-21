Gaziantep'te bombalı saldırı: 4'ü çocuk 9 kişi öldü!

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gaziantep'teki bombalı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Atalay, hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğunu söyledi.

Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde, Karşıyaka Polis Merkezi yakınında dün akşam 19.45 sıralarında otobüs durağında park edilen otomobildeki patlayıcılar uzaktan kumandayla patlattı. Durakta yolcu alan bir otobüs, bir adliye servis aracı ve 3 otomobilin alev aldığı, patlamada aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin kimlikleri açıklandı

Saldırıda, Şırnak'ta vatani görevini yapan ve Ramazan Bayramı dolayısıyla birliğinden izin alıp Gaziantep'e gelen 21 yaşındaki Onur Fikret Aker'in de olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri şöyle: "Almina Melisa Aker (1), Süleyman Alkan (3), Sevgi Gülperi İnanç (11), Davut Adak (31), Safi Canbaş (48) ve İsmail Daler (30)." Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğinin henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Gaziantep'teki bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay şunları söyledi:

Gaziantep Korutürk Caddesi’nde dün akşam yaklaşık saat 19:38’de meydana gelen bir terör olayı yaşandı. Bir büyük bomba yüklü bir aracın orada uzaktan kumanda ile patlatılması olayı. Bununla ilgili şu ana kadar ki gelişmeleri değerlendirmelerimizi sizlerle genel hatlarıyla paylaşacağım. Önce tabi bu olayda şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır yaralı hastalarımızdan 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda hastanelerde yatan 16 yaralı vardır, toplam 69’du. Bunların 10 tanesi ayakta tedavi edildi, bir kısmı kısa süreli hastanede kaldı. 17 yaralıdan dördü ağır yaralı, yoğun bakımda. Diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Ameliyatları yapıldı, müdahaleler yapıldı. Biz doğrusu yoğun bakımdaki dört kişiyle ilgili de doktorlarımızdan bilgi aldık. Hayatın çok yoğun olduğu bir caddede patlama meydana geliyor. Tabi yakınında ilçemizin emniyet müdürlüğü binası var. Hemen hemen 30 metre arasındaki mesafe. Alt katı polis merkezi, üst katı da polislerimizin lojmanları. Değerlendirmelerimizde esas hedef alan orası. Bayramını kutlayan, otobüsle giden, aracıyla bayram ziyaretine giden vatandaşlarımızın hayatını kaybediyor. Biri kadın, dört tanesi çocuk. 1,5 yaşında, 4 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında. Birisi amcasının elinden tutup bankamatiğe gitmiş, orada o çocuk hayatını kaybediyor. Bir vatandaşımız arabasına almış eşini çocuğunu yeğenini geçiyor oradan. Cezaevinden servis aracı çalışanlarını getiriyor. Orada kısa bir duruş yapıyor olay meydana geliyor. Sivil vatandaşlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı bu mübarek bayram günü, uzaktan getirdikleri bomba yüklü bir aracı infilak ettirerek bu olaya sebebiyet veriyorlar.

Yapılması gerekenler büyük bir titizlik içinde yapılıyor. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili boyuta, süren çok ciddi bir çalışma var. Her tür bilgi belge değerlendiriliyor. Biz akşam gidip orayı gördük, sabah gün ışığında incelemesini yaptık.

'Araç çalıntı'

Tabi bir çalıntı araç, şehirleri vermeyeyim. Çalıntı aracın içinde güçlendirilmiş patlayıcı ve uzaktan çekiciyle getiriliyor. Dün giriş yapıyor. Şoförü biliniyor, aracın nerelerden getirildiği biliniyor. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili alınan mesafe hızlıdır.

9 kişinin cenaze törenine Başbakan da katılacak

Şu anda otopsi çalışmaları yapılıyor. Dokuz vatandaşımızın cenazelerinin bugün yetişmesi ön görülmüyor. Yarın cenazeler defnedilecek. Yarın Başbakan’ımız da cenazelerin uğurlanmasında burada olacaklar.

Tabi acı bir olay yaşadık. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Hem Türkiye hem Gaziantep açısından. Büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var, bundan rahatsız olanlar var. Terör olayları var, terörle mücadelemiz var. Terörün en fazla istediği vatandaşa korku vermek. Ben duyarlı olan vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi burada itidalli sabırlı olmaya davet ediyorum.

Terör örgütünün istediği kargaşa oluşturmak, çatışmalar geliştirmek, kendi reklamını böyle yapıyor terör örgütü. Hem basınımızı daha hassas olmaya davet ediyorum. Haberleri verirken, basınımızla bütün boyutlarıyla paylaşırız.

Basında duyuyoruz, iki hafta önce ihbar olmuşta, o araç bulunamamışta, bu araç o araç gibi. Bunların gerçekle ilgisi yok. Bu aracın nereden ne zaman geldiği bilgileri şu an elimizde. Bu tür spekülatif haberlere lütfen değer vermeyelim. Biz sizlere gerekli açıklamalar yapacağız.

Gaziantep ülkemizin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesi. Güçlü bir şehir. Bu bölge illeri içinde yer almakla birlikte teröre hiç prim vermemiştir. Gaziantep’in seçilmesini bu manada özel olarak önemsemek gerekiyor. Gaziantepli kardeşlerim bunu bilsinler. Terör örgütünün emellerine hizmet etmeyelim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için acımız büyük. Yapılması gereken üzerimize düşen neyse onları eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Benim şu safhada sizlerle paylaşacağı bilgiler bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Basınımızın dikkatli duyarlı olmasını biz çok önemli görüyoruz.

'Çekicinin şoförü, plakalar hepsi biliniyor'

İstihbarat bilgi vermiş değerlendirilmemiş gibi bir şey yok. Devletin bütün kurumları arasında hiçbir zaman olmadığı kadar ciddi bir koordinasyon var, güven var. O bütünlük en ileri şekilde devam ediyor.

Çekicinin şoföründen arabanın çalınmasından itibaren kullandığı plakalar, gittiği yerler hepsi biliniyor.

Bomba yüklü araç patlamadan 4 dakia önce çekiciden indirilmiş. Gözaltı olarak çekicinin şoföründen bilgi alınıyor. Olayın aydınlatılması için hızlı hareket ediliyor."

Vatandaşlar kan vermek için hastaneye koştu

Olayın ardından çok sayıda vatandaş da yaralılara kan vermek için hastanelere akın ederken, bayram izninde olan doktorlar da göreve çağrıldı. Patlamanın etkisi ile çevredeki araçlar da hasar gördü, ev ve işyerlerinin camları kırıldı.

Polis bombacıları arıyor

Patlamanın meydana geldiği bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen Gaziantep polisi, patlamadan hemen önce bölgeden koşarak uzaklaştığı belirlenen kişiyi arıyor.

İstihbarat geldi

Çalışmalarda önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi bir gencin, iki hafta önce bomba yüklü bir otomobille Gaziantep'e geldiği yolunda istihbarat alındığı ve il emniyet müdürlüğünün aracın bulunması için tüm birimleri uyardığı ortaya çıktı. Polisin izine ulaşamadığı bu kişinin saldırıyı düzenlediği tahmin ediliyor.

Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan saldırı sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve aynı zamanda Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu.

BDP binasına yürüdüler

İkinci bir patlama tehlikesine karşı da önlem alan polis, yakınlarından haber alamadığı için bölgeye gelen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu arada bazı vatandaşların "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attığı görüldü. Olaydan sonra toplanan bir grup ise BDP Şehit Kamil ilçe başkanlığına yürüyerek teröre tepki gösterdi.