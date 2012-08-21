Şahin: İkinci bir patlama yok, halkımızı sağ duyuya davet ediyorum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'te 8 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırının dışında, ikinci bir patlamanın olmadığını söyledi, Şahin, ''Halkımızı sağduyuya ve itidale davet ediyorum'' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'teki patlamaya ilişkin, ''Bizim şehrimiz huzur ve barış şehri. Özellikle bayram gününde bu saldırının yapılmasını esefle kınadığımızı belirtmek istiyorum ve hemşehrilerimizi, tüm halkımızı sağduyuya ve itidale davet ediyorum'' dedi.

İkinci patlama yok

Bakan Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü MOBESE Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, aynı anda birkaç patlama olduğuyla ilgili farklı açıklamalar olduğunu ve bunların hiçbirinin doğru olmadığını vurguladı.

Amaç karmaşa yaratmak

Kentte her şeyin kontrol altında olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

''Herkes sakin olsun. Zaten burada amaç karmaşa yaratmak ve bunun üzerinden siyaset yapmak ama şu da bir gerçek ki bu kandan gözyaşından beslenenler ve bunun üzerinden bayramı zehir edenlerin biz de bayramını zehir edeceğiz.''

''Bizim şehrimiz huzur ve barış şehri. Özellikle bayram gününde bu saldırının yapılmasını esefle kınadığımızı belirtmek istiyorum ve hemşehrilerimizi, tüm halkımızı sağduyuya ve itidale davet ediyorum'' diyen Fatma Şahin, şöyle devam etti:

''Zaten burada terör örgütünün yaptığı şey karmaşa çıkarıp, sivil vatandaşlar üzerinde farklı bir şehirde ayrı bir sıkıntı yaratmak... Bu yüzden bizim çok sağduyulu olmamız gerekiyor. özellikle sosyal medya üzerinden yalan yanlış bir sürü haber farklı şekilde şehre yayılmakta.'

'Propaganda terörün oksijenidir'

Bütün emniyet güçlerinin olaya hakim olduğunu, sağlık müdürlüğünün hastanelerde gerekli tedbirleri aldığını ve şu anda gelen ilk bilgilere göre kan ihtiyacı bulunmadığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

''Özellikle sosyal medya üzerinden 'kan ihtiyacı vardır' şeklinde halkımızın sokağa dökülmesine vesile olan bu tür açıklamaların bizden gelmediği sürece, resmi açıklama olmadığı sürece vatandaşlarımızın inanmamasını istiyoruz. Bizden geldiği zaman beraber ne yapacaksak onu yapmamız gerekiyor. Milletimizin başı sağolsun, hemşehrilerimiz başı sağolsun. Ama şu çok önemli. Propaganda terörün oksijenidir. Şu anda bize düşen şey buna müsaade etmemiz, sağduyulu şekilde sakin bir şekilde olayı yönetmemiz. Halkımızın da bu konuda bu hassasiyetimiz paylaşmasını özellikle istirham ediyorum. Yerel medya üzerinden de sizin ajansa verdiğimiz haberlerin dışında hiçbir habere inanılmamasını özellikle istirham ediyorum.''

Tepkiler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gaziantep'teki patlamayla ilgili olarak Vali Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'i telefonla arayarak bilgi aldı. Alınan bilgiye göre, çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Gül, Gaziantep'te meydana gelen patlamanın ardından Vali Ata ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güzelbey ile telefon görüşmeleri yaptı. Ata ve Güzelbey'den patlama ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alan Gül'ün, konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, saldırı ile ilgili olarak "PKK, 'devrimci halk savaşı başlatacağım' diye çıktığı yolda, halk desteği bulamayınca artık Antep'te sivil halka doğrudan saldırmaya başladı" dedi.

APK Part Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gaziantep'teki patlamaya ilişkin, "Cezaevine ait bir servis aracında 1 şoför, 2 gardiyan hayatını kaybetti. Diğer taraftan en dehşetli olanı, bir binek oto içinde 3 yetişkin vatandaş ve 1 çocuk hayatını kaybediyor. Yanarak bu insanlar vefat ediyorlar. Bir de halk otobüsünde çok sayıda yaralı var. Bu halk otobüsündeki çocuklardan biri sırtından aldığı bir isabetle maalesef şehit oldu" dedi.