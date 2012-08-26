Gaziantep saldırısında adı geçen Şanlıurfalı öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda bomba yüklü aracı çekiciye yüklettiren kişi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şanlıurfalı öğretmen M.H. tutuklandı.

Gözaltı süresi sona eren öğretmen, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, protokol kapısından geniş güvenlik önlemleri altında içeri alındı.

Bombacıya yardım etmekle suçlanan öğretmen tutuklandı.

Gaziantep'teki bombalı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü daha önce adliyeye sevk edilmiş, bombalı otomobili taşıyan çekicinin sürücüsü tutuklanmıştı.

3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 9 kişinin sorgusu sürüyor.