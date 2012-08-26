Siverekliler Gaziantep'teki saldırının ilçede planlandığına inanmıyor

Siverekliler, Gaziantep saldırısının ilçede planlandığı iddialarına inanmıyor ve gözaltında olan hemşehrilerine de sahip çıkıyor.

Gaziantep ’te dokuz kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin yaralandığı saldırının planlandığı ve bomba yüklü aracın yola çıkıtığı yer olduğu belirtilen Şanlıurfa ’nın Siverekliler, olaya adı karışan hemşehrilerinin böyle bir şey yaptığına inanmıyor, ortada büyük bir yanlış olduğunu düşünüyor. 1980’den beri ilçede olay yaşanmadığını söyleyen Siverekliler, ilçeyi ‘Güneydoğu ’nun bağımsız eyaleti’ olarak nitelendiriyor.

BDP ’nin yapmayı planladığı miting nedeniyle ilçeye takviye polis ekiplerinin getirilmiş olması Siverekliler için alışılmadık bir tablo oluşturuyor. Siverekliler, Radikal'den Fatih Yağmur'a düşüncelerini şöyle özetliyorlar: ‘’ Gaziantep ’le bugüne kadar iyi ilişkiler içerisindeydik. Ticari ilişkilerimizin çoğunu Gaziantep üzerinden gerçekleştiriyoruz. Saldırıda Siverek’in adının geçmesi, üzüntümüzü daha fazla arttırdı. Siverek’in geçmişinde terör eylemine rastlayabilmeniz mümkün değil.’’

Kurban arıyorlar

Saldırıyla ilgili soruşturmada bomba yüklü aracın tamiri ve taşınmasına yardım ettikleri iddiasıyla tamirci K.S, çekici firma sahibi V.Y. ve çekici şoförü M.Ç. ve öğretmen Mahmut Halman gözaltına alınmıştı. Siverek esnafı, adı geçen kişilerin saldırıyla ilgilerinin olduğuna inanmıyor. Zanlılardan Şair İbrahim Rafet İlköğretim Okulu Müdür Başyardımcısı Mahmut Halman, dürüst ve yardımsever biri olarak tanınıyor. Halman’ın bacanağı Ali Dağ, şunları anlatıyor: “Bayram tatili için Mersin ’e gidiyordu. Yolda aracı bozulan birine yardımcı olmak istiyor. Ablasının oğlu tamirci K.S.’yi arıyor. K.S., bu modellerden anlamadığı için tamir yapamayacağını söylüyor. Araç sahibinin çekici istemesinin ardından çekici şirketinin sahibi V.Y.’yi arıyor. V.Y. de M.Ç.’yi gönderiyor. Araç sahibi arabanın Gaziantep ’e götürülmesini istiyor. Bırakıyor oraya ve bomba patlıyor. Mahmut hoca ailesinin yanına Mersin ’e gidiyor. Oradan da İstanbul ’a gidecekti. Oğlu, hukuk fakültesini kazanmıştı, kayıt yaptıracaktı. Tek suçu yardımsever olmasıdır. Suçsuzluğu ispat edilince onu suçlayanları dava edeceğiz. Solcu olmak terörist olmak anlamına gelmez.” Öğretmen arkadaşları da “Hocayı ‘çocuk katili’ ilan ettiler. O, sadece yolda kalan bir araca yardım etti. Yardım etmekten korkuyoruz artık ” diye konuşuyor.

'Kamuoyu tepkisi olunca örgüt üstlenmeme yolunu seçiyor'

PKK ’ya yakın internet sitelerinde dün yer alan bir açıklamada saldırının faili olarak açıklanan ‘Firaz’ kod adlı, Murat Filiz’in dağ kadrosunda olduğu ve Gaziantep ’e hiç gitmediği iddia edildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise saldırının arkasında PKK ’nın olduğunu yineleyerek, “Kamuoyundan tepkiler yükselen eylemler olduğunda, çocukların, kadınların hayatını kaybettiği eylemler olduğunda, terör örgütü bu tür üstlenmeme yolunu geçmişte de tercih ediyordu” diye konuştu.

'Haberlerdeki arabayı çektiğini bilmiyordu'

Bomba yüklü aracı Siverek’ten Gaziantep ’e götüren çekicinin şoförü olan ve önceki gün tutuklanan M. Ç.’nin evini de ziyaret ediyoruz. Anne, baba, eşi ve çocuğu dahil beş nüfusa baktığını anlatan baba Sinan Ç., şunları söylüyor: “Benim oğlum suçsuz. Ailemizde siyasi eylemlere katılan kimse yok. Ben 5 yıl koruculuk yaptım. Oğluma telefon açmışlar şirketten, o da gitmiş aracı çekmiş. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, ‘lütfen oğlumu bırakın.’ Benim oğlum sadece şoför. Arabada bomba olduğunu bilse, dünyayı verseler götürmez. Böyle bir şeyin içerisinde oğlum olmaz, asla yapmaz.”

M.Ç.’nin bir yıllık eşi Salime Ç. ise “2 aylık çocuğumuz var. Olay gecesi çocuğum rahatsız olduğu için arabayı bıraktıktan hemen sonra geldi. Gece televizyonda patlama haberlerini izledik. Çok üzüldük. Patlayanın kendi götürdüğü araba olduğunu bile bilmiyordu. Onun götürdüğü araç olduğunu duyunca perişan oldum. Özellikle 4 kişi ölen aileye çok üzüldüm. Allah sabır versin. Allah yapanların yanına bırakmasın” diye konuşuyor.

Bizi de aramışlardı

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan çekici firmasının sahibi V.Y. bomba yüklü aracı gördüğü andaki izlenimlerini şöyle aktarıyor: “Anladığımız kadarıyla Diyarbakır ’dan Siverek’e kadar hep patikadan gitmiş. Arkası üstü her yanı topraktı. Belli ki yüksek vites gitmiş. Çünkü debriyaj balatası çok fena durumdaydı. Motorla şanzıman arasındaki blok da kırılmıştı. Düz yolda bunlar mümkünü yok olmaz. Araba hep arazi yollarına gitmiş.”

İsmini vermek istemeyen bir çekici firması sahibi ise bombacının önce kendilerini aradığını belirterek şunları söylüyor: “Önce çekici için bizi aradılar. Biz 800 lira istedik, en son 700 liraya düşürdük. Kabul etmeyince biz başka firmaya gittiler. Şimdi belki bizi de atacaklardı içeriye"