T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep saldırısına ilk tutuklama...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çekici aracının şoförü M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

24 Ağustos 2012 21:54

Gaziantep'teki bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çekici şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis, bombalı aracın bir çekiciye yüklenerek getirildiğini belirlemiş ve ilk olarak çekicinin şoförü M.Ç.'yi gözaltına almıştı.
 
Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 12 kişinin ise sorgusu sürüyor.
 

ETİKETLER

gazianteppkkçekici

İlgili Haberler

Vali: Gaziantep saldırısının 1 numaralı ismi Firaz kod adlı Mehmet Filiz

Vali Ata, ‘’Bombalı saldırıda kesin ölü sayısı 9 olmakla birlikte bir polisimizin annesi olaya bağlı olarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti’’ dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24