Gaziantep saldırısına ilk tutuklama...

Gaziantep'teki bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çekici şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis, bombalı aracın bir çekiciye yüklenerek getirildiğini belirlemiş ve ilk olarak çekicinin şoförü M.Ç.'yi gözaltına almıştı.

Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 12 kişinin ise sorgusu sürüyor.