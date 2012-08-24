Vali: Gaziantep saldırısının 1 numaralı ismi Firaz kod adlı Mehmet Filiz

Gaziantep Valisi Erdal Ata, emniyetin yaptığı çalışmalar ışığında, Gaziantep’te gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili bilgiler verdi. Vali, bombalı eylemi Firaz Kod adlı Murat Filiz’in beraberindeki 4 kişi ile gerçekleştirdiğini söyledi. 13 kişinin gözaltına alındığı olayda basın mensuplarına Firaz kod adlı Mehmet Filiz’in fotoğrafları dağıtıldı. Teşhisin PKK-KCK soruşturması kapsamında oluşturulan albümdeki fotoğraf üzerinden yapıldığını vurgulayan Vali, Türkiye sınırları içinde olduğunu düşündüklerini duyurduğu Filiz'in yakalanmasıyla olayın tamamen aydınlatılmış olacağını vurguladı. Ata, saldırganı arama çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi. Saldırganın 2006 yılında DTP (Demokratik Toplum Partisi) Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtildi.

‘Bombacı Murat Filiz’e 4 kişi yardım etti’

“Yapılan istihbarat çalışmalarında Murat Filiz’e 4 kişinin yardım ettiği tespit edilmiştir. Bunu üzerine bu şahıslar bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alınmışlardır.Murat Filiz’in yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.Bu olayın kısa sürede aydınlatılması emniyet teşkilatımızın bu olaya ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır.

Ölü sayısı 9 ancak olayla bağlantısı olmayan kalp krizi geçiren bir polisimizin annesi de vefat etti. Olayla bağlantılı hayatını kaybeden kişi sayısı 9. Gaziantep bir huzur kenti. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarihiyle. Bu bölgede insanlarımız barış ve huzur içinde yaşamakta. Burada huzuru bozmak insanlarımızı birbirine düşürme amacı güdülüyor.

Gaziantep’te yaşayan insanlarımız sağ duyuludur. Bu oyunlara gelmeyecektir.Kaçak Murat Filiz’in sınır ötesinde değil yurt içinde olduğunu düşünüyoruz.Gözaltında bulunanların sayısı 13’e yükseldi. Araç emniyetin önüne bırakılmak isteniyor, izin verilmiyor. İleride tamirci olduğu söyleniyor. Ardından biraz daha ileriye araç bırakılıyor ve infilak ediyor."

Çalıntı araç neden bulunamadı?

"Çalıntı aracın plakası da değiştirilmiş. Trafik ekipleri gerekli kontrolleri yapılıyor. Ehliyet ruhsata bakılıyor, genel kontrollerde. Dediğim gibi plakanın da çalıntı olması 8 ay boyunca aracın bulunamamasına neden oldu. Bomba Diyarbakır kırsalında yükleniyor. Eylemin hazırlığı bizim sınırlarımızda 1 saat filan sürüyor. Çekicinin ilk anda doğrudan doğruya bir ilgisi olmadığı ama kısmen de olsa olaydan haberdar olabileceklerini düşünüyoruz. Tamirci araca baktığında bir hasar tespit edemiyor. Aracı Antep’e kadar bir sorun olmaması için çekiciyle getirdikleri kesinleşti."

‘Herkes emniyete yardım etmeli’

"Bu tür olayların olmaması için istihbarat emniyet elinden gelen çalışmaları yapıyor. STK’ların herkesin emniyet kuvvetlerine yardım etmesi gerekiyor. Duyarlı vatandaşlarınızdan yardım bekliyoruz. Normal olmayan hal ve davranışları, eşyaları polis ve jandarma teşkilatına bildirmeliler."

Patlayıcı nereden temin edildi?

"Türkiye’deki terörün arkasında yabancı ülkelerin olduğu çok açık ama bu olayın şunlar tarafından yapıldığı gibi bir tespit mümkün değil. Patlayıcıların nereden geldiği belli değil. K.Irak’tan gelebilir her yerden gelebilir. 50 kg civarında C4 patlayıcı kullanılmış. Tabii etkiyi arttırmak için çivi gibi cisimlerde kullanılmış."