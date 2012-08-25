Gaziantep bombacısı Karayılan'ın koruması!

Gaziantep Valisi Erdal Ata, dördü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının failinin ‘Firaz’ kod adlı ‘Murat Filiz’ olduğunu açıkladı ve fotoğrafını gösterdi. Ata, saldırganın Türkiye sınırları içinde olduğunu ve arandığını belirtti. Filiz’in 2006’da molotof atmaktan tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı.

Vali Ata, düzenlediği basın toplantısında, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 20 Ağustos’ta 34 JNU 86 plaka takılı, şase numarasından 54 UE 926 plakalı olduğu tespit edilen siyah otomobille bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Otomobilin 11 Nisan 2012’de Sakarya’dan çalındığını vurgulayan Ata, şöyle konuştu:

Diyarbakır ’da yüklendi

“ Diyarbakır ili kırsalından patlayıcı madde yüklendiği değerlendirilen aracın, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinden çekici araca yüklenerek 20 Ağustos’ta ilimize getirildiği, olay yerine indirildikten 4 dakika sonra da patlatmanın meydana geldiği tespit edilmiştir.” Olayda kullanılan çekicinin sürücüsü M.Ç., şirket sahipleri M.Y. ve V.Y ile oto tamircisi olan K.S.’nin Siverek’te gözaltına alındığını söyleyen Ata, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda ‘Firaz’ kod adlı Murat Filiz’e ulaşıldığını belirtti. Vali Ata, “ PKK - KCK terör örgütü mensuplarına ait fotoğraf albümünde yaptırılan teşhiste, 2006’da Demokratik Toplum Partisi gençlik çalışanı olarak ilimizde ve daha sonra sözde Amanoslar bölgesi Osmaniye grubu içerisinde faaliyet gösteren ‘Firaz’ kod adlı Murat Filiz isimli örgüt mensubunun patlama olayını gerçekleştiren şahıs olduğu teşhis edilmiştir” dedi. Vali Ata, gözaltında bulunan, öğretmen M.H.’yle ilgili de şunları söyledi: “Tamirci K.S.’nın beyanında, olay günü M.H.’nin kendisini arayarak arızalı bir aracı olduğunu söylemesi üzerine aracın bulunduğu yere gittiğini, ancak arızasını tespit edemediğini belirtmiş ve örgüt mensubunu teşhis etmiştir.”

Filiz’in yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Ata, “Yurtiçinde olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ata sorular üzerine, saldırıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Araç emniyetin önüne bırakılmak isteniyor, izin verilmiyor. İleride tamirci olduğu söyleniyor. Araç biraz ileriye bırakılıyor ve infilak ediyor. Olayda 50 kilo C-4 patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.”

Karayılan'ın koruması

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Gaziantep saldırısını düzenleyen ekibin başındaki “Firaz” kod adlı terörist Murat Filiz’in,Kandil’de KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı.

2005 yılında Diyarbakır’da PKK gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Filiz, 2006’da Şanlıurfa’da Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride taşlı sopalı saldırı ve molotofkokteyli atmaktan tutuklandığı belirlendi.

3 kişi serbest

Radikal'de yayımlanan habere göre, saldırganın patlamadan sonra bölgeden ayrılmadığı, bir süre yaşananları izlediği öğrenildi. Öte yandan bombalı aracın taşındığı çekiciyi kullanan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Y., V.Y. ve K.S. ise serbest bırakıldı.

Öğretmene ‘yardım’ suçlaması

Soruşturmada sona gelinirken, zanlılardan Siverek’teki Şair İbrahim Rafet İlköğretim Okulu’nda Başmüdür Yardımcısı olarak görev yapan M.H.’nin bombalı saldırıda kullanılan aracın taşınması için çekiciyi ayarladığı ve aracın şehir dışına çıkarılmasına yardım ettiği öne sürüldü. İddialara göre, M.H., olay günü Mersin ’e gitti ve evinde kaldığı M.A ile gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılardan ikisinin bombalı aracı çaldığı, bir kişinin de araç çalınması için sipariş verdiği öne sürüldü. Saldırının Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde planlandığı da belirtildi. M.H.’nin okul yönetimine şehir dışında olacağı yönünde bilgi vermesine rağmen, saldırının yapıldığı güne kadar Siverek’ten çıkmadığı da iddialar arasında. M.H.’nin KCK ’dan gelen talimat doğrultusunda, şehirdeki bazı faaliyetlerde bulunduğu ve Siverek sorumlusu olduğu öne sürülüyor.

Araçta arıza yokmuş

Gaziantep Valisi Erdal Ata ise araçta arıza tespit edilmediğini belirterek, “Aracı buraya kadar rahat getirebilmek için böyle bir yola başvrmuş olabilirler” dedi.

Eğitim-Sen: Üzgünüz

Öğretmenliğe 1989’da başlayan M.H.’nin eşinin de öğretmen olduğu, 3 çocukları olduğu öğrenildi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, “Olayı tekrar kınıyorum. Ama soruşturma aşamasındayken Eğitim-Sen ile ilişkilendirilmesi son derece üzüntü verici” dedi. M.H’nin mütedeyyin biri olarak tanındığı, gözaltına alınmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi.