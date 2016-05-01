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Gaziantep'teki patlama sonrası panik güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurlarının patlama ile önce kendini yere attığı, ardından tabancalarını çekerek lokantanın kapısına doğru ilerledikleri görülüyor

01 Mayıs 2016 22:16

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırı sırasında meydana gelen patlama, bölgedeki bir lokantanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde lokantada oturan polis memurlarının patlama ile önce kendini yerlere attığı, ardından tabancalarını çekerek lokantanın kapısına doğru ilerledikleri görülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, aynı lokantanın mutfak bölümündeki güvenlik kamerasında ise yemek hazırlayan çalışanların patlama sesiyle yaşadıkları büyük korku ve panik dikkat çekiyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İncilipınar mahallesinde Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının bulunduğu 36004 nolu cadde üzerinde bugün saat 09.17’de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 18 polis ve 4 sivil vatandaş yaralandı.

 

Şehit polisler yarın
son yolculuğuna uğurlanacak

 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik terör saldırısı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları 46 yaşındaki Serdal Şakir ile 33 yaşındaki Yusuf Erin için yarın tören düzenlenecek.

Saldırıda şehit olan polis memurları için yarın sabah Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Burada yapılacak törenlerin ardından Şanlıurfalı olan ancak Gaziantep’e yerleşen polis memuru Serdal Şakir, Asri Mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından buradaki şehitliğe defnedilecek. Yusuf Erin’in cenazesi ise kentteki törenin ardından memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderilecek.

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