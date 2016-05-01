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Davutoğlu: Gaziantep saldırısına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı, açıklamayı İçişleri Bakanlığı yapacak

"Terör olaylarını lanetliyorum, şehitlerimize başsağlığı diliyorum"

01 Mayıs 2016 17:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin, "Onunla ilgili yoğun inceleme yapılıyor. Önemli bilgilere ulaşıldı ama gerekli açıklamayı İçişleri Bakanlığımız yapacak" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ileHDP milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya ilişkin de şöyle konuştu: 

"Şiddet uygulamak meclise yakışmaz, Anayasa komisyonu normal çalışmasını yapacak. Bu bizim tercih ettiğimiz bir durum değil. Kendi getirdikleri teklif. Herkes hukuki sürecin ilerlemesine katkıda bulunmalı. TBMM'nin bir onuru vardır. Bu tablo hepimizi üzüyor."

"Bütün dünyada, özellikle bölgemizde, zor günler yaşıyoruz. Böyle günlerde 1 Mayıs gibi bizi birleştiren bayramlarda kutuplaşmaya izin vermemek lazım. 1977’de lise son öğrencisi olarak dün gibi hatırlıyorum. O acıyı hiçbir zaman unutmadık. Barışçıl gösteri hakkını kullanmak, her türlü şiddet olayından uzak durmak lazım. Terör olaylarını lanetliyorum. Şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Basın emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Basın 24 saat çalışılan bir meslek, ailelerinize selam söyleyin"

"Ayaküstü hiç açıklama yapmadım. Ama 1 Mayıs olunca açıklama yaptım. Türkiye bir hukuk devleti. Bir konuyu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Normal hukuki süreçler içinde, Anayasa Komisyonu’na gelmiş bir meseleyi barışçıl bir şekilde görüşürsünüz. Anayasa Komisyonu normal çalışmasını yapacak. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Muhalefet talepte bulundu. Dolayısıyla kendi getirdikleri teklifi, herkes normal hukuki sürecin işlemesine katkıda bulunmalı. Orada nezaketi, çalışma usul ve erkanına uygun riayeti ister"

 

Erdoğan saldırıyla ilgili bilgi aldı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 1 polisin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündebugün sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Ala’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’yla da bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  olayda şehit düşen polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere ve sivillere de acil şifa dileğinde bulundu.

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